Открытие многофункционального медицинского центра Министерства обороны в Североморске состоялось при участии Президента РФ

В Североморске состоялось официальное открытие многофункционального медицинского центра на 100 мест, построенного силами Министерства обороны РФ по поручению Президента страны В.В. Путина.

Одновременно с североморским ММЦ открылись ещё три подобных объекта в двух регионах: в Астрахани и г. Нариманове Астраханской области, а также специализированный детский медцентр во Пскове. 2 декабря доклады глав регионов, строителей и руководителей новых медицинских учреждений об их готовности к работе, а также доклад о ходе строительства госпиталя в Южно-Сахалинске, который до конца месяца войдёт в строй, в режиме видеосвязи принял глава государства.

В своём вступительном слове Владимир Путин отметил, что астраханские и псковский ММЦ будут переданы регионам, а североморский и сахалинский останутся в ведении Минобороны, однако будут оказывать помощь и гражданскому населению.

«Они возводятся в тех регионах, где складывается наиболее сложная эпидемиологическая ситуация, там, где люди действительно ждут помощи, где особенно нужны дополнительные койки, современное оборудование, лекарства и, конечно, квалифицированные медики. Построенные Минобороны центры стали важной составной частью региональных систем здравоохранения», – подчеркнул Президент.

Министр обороны России Сергей Шойгу в своём докладе указал, что за 9 месяцев года военное ведомство возвело 29 ММЦ в 22 субъектах Федерации. Большинство из них уже приступили к работе. До конца года будет завершён 30-й по счёту объект – госпиталь в Южно-Сахалинске. Центры оснащены новейшим оборудованием, обеспечены лекарствами, укомплектованы первоклассным персоналом.

«Руководство регионов, где создавались объекты, оказывало всестороннюю помощь и поддержку строительству», – отметил Сергей Шойгу.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, представляя объект Президенту, подчеркнул, что в североморском медицинском центре, помимо прочего современного оборудования, создано уникальное отделение радиологии.

«Госпиталь возведён в рекордно короткие сроки, это очень качественный капитальный объект. Откровенно скажу – сам внимательно за стройкой смотрел, вместе взаимодействовали, придраться не к чему. Строители с душой, круглосуточно работали над этим объектом. Он важен не только для нужд Министерства обороны, но и для усиления качества работы всей системы здравоохранения на территории Мурманской области», – сказал глава региона, поблагодарив Президента и министра обороны за поддержку Заполярья в условиях пандемии.

Новый «хозяин» объекта, начальник 1469 военно-морского клинического госпиталя полковник Дмитрий Архангельский доложил Верховному главнокомандующему, что в штате медицинского центра 18 врачей, 53 медсестры и 30 сотрудников младшего медперсонала. Весь персонал прошёл дополнительную подготовку по диагностике и лечению CoVID-19 в Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

В видеоконференции также приняли участие министр здравоохранения России Михаил Мурашко и вице-премьер Татьяна Голикова. Глава Минздрава сделал особый акцент на главной цели создания дополнительных медицинских мощностей – разведении потоков ковидных и нековидных пациентов и оказании качественной плановой помощи. В свою очередь, Татьяна Голикова сообщила, что масштабная вакцинация от коронавируса по поручению Президента РФ стартует в стране уже на следующей неделе и начнётся с медиков и педагогов.

«Хочу поблагодарить строителей, медперсонал, который принимал участие в подготовке и запуске новых медицинских объектов по борьбе с новой коронавирусной инфекцией, построенных Министерством обороны Российской Федерации. Хочу всем пожелать хорошей эффективной работы, а тем, кто столкнётся с инфекцией и воспользуется новыми центрами – скорейшего выздоровления!», – подвёл итог Владимир Путин, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.