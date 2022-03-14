Открытие молодёжного пространства, оборудование корта, субсидии предпринимателям –Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам поездки в Печенгский округ

Сегодня на оперативном совещании губернатор Андрей Чибис озвучил ряд поручений по итогам рабочей поездки в Печенгский округ, состоявшейся на минувших выходных.

Комментируя поездку, глава региона отметил, что позитивные изменения происходят даже в самых отдалённых населённых пунктах муниципального образования. Так, в Раякоски, где проживает около 250 человек, в прошлом году установили современный модульный ФАП по нацпроекту «Здравоохранение». В Печенге уже второй год дети ходят в новый детский сад, а благодаря инициативному бюджетированию отремонтирована музыкальная школа. В Спутнике завершается капремонт ДЮСШ, библиотеки и детской школы искусств – работы должны быть закончены уже этой весной. В школе Лиинахамари по программе «Arctic schools» отремонтирована библиотека, ставшая местом притяжения не только для школьников, но и для всех жителей населенного пункта. В Никеле завершается капитальный ремонт детской поликлиники. Очень востребована модёльная библиотека в Заполярном.

«В Заполярном модельная библиотека по-настоящему живёт и развивается. При этом хочу особо отметить – такие пространства должны подстраиваться под нужды ребят, а не работать строго по графику. Принципиально важно, чтобы график работы позволял всем желающим посетить библиотеку в удобное время. Каждый житель округа должен иметь возможность в полной мере пользоваться новыми возможностями», – подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор подробно остановился на вопросах, поднятых в ходе личного общения с жителями округа, сформулировав ряд поручений органам власти. Так, комитет молодёжной политики Мурманской области уже в нынешнем году должен обеспечить устройство молодёжного пространства «Сопки» для юных жителей Никеля и Заполярного. Областному Минспорту поручено проработать вопрос установки искусственного льда на крытом корте в Заполярном. По словам Андрея Чибиса, ребята, увлечённые хоккеем, не могут полноценно заниматься из-за отсутствия искусственного покрытия – природный лёд слишком зависим от перепадов температур. Кроме того, глава региона поручил профильным ведомствам пересмотреть правила предоставления субсидий на поддержку предпринимателей по возмещению части расходов на основные средства. Андрей Чибис подчеркнул: важно, чтобы в Печенгском округе не закрывались магазины, заведения общепита и прочее.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, традиционно все проблемы граждан, озвученные в ходе общения с главой региона, будут сформированы в перечень поручений и взяты на контроль.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/