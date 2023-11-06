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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 14:00

Открытие нового хоккейного сезона на Северном флоте спланировано на 25 ноября

В главной базе Северного флота – Североморске состоялось общее собрание Северной военной хоккейной лиги (СВХЛ). На собрании были спланированы основные мероприятия предстоящего хоккейного сезона на Северном флоте 2023 – 2024 годов.

Торжественное открытие нового хоккейного сезона на Северном флоте спланировано на 25 ноября, оно состоится в ледовой арене Северного флота в городе Североморске Мурманской области.

Основными хоккейными мероприятиями флота станут игры за Кубок командующего Северным флотом, которые пройдут в период с ноября 2023 года по апрель 2024 года, игры отборочного этапа ночной хоккейной лиги и участие в Чемпионате Мурманской области.

Также состоятся турниры, посвящённые Дню защитника Отечества, Дню моряка-подводника, 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, а также детские турниры по хоккею с шайбой.

В числе выездных мероприятий СВХЛ хоккейного сезона 2023 – 2024 годов спланировано участие в турнире посвященном Дню морской пехоты и чемпионате Вооруженных сил России по хоккею с шайбой, а также других хоккейных чемпионатах.

В новом хоккейном сезоне примут участие 14 команд Северной военной хоккейной лиги.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в хоккейном сезоне 2022-2023 годов Северной военной хоккейной лиги играло более 300 игроков, было проведено 299 хоккейных матчей, забито более 1600 шайб.

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12484453@egNews

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