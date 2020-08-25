Открытие пункта пропуска для перевалки «НОВАТЭКом» СПГ под Мурманском подкрепили приказом

Министерство транспорта РФ подготовило приказ об открытии морского грузо-пассажирского постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу в морском порту Мурманска.

«Открыть морской грузо-пассажирский постоянный многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Мурманск, реконструированный в пределах «Временного рейдового перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области» (в рамках 1-го этапа)», - говорится в проекте приказа.

Проект приказа опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов 24 августа.

Как мы уже сообщали, терминал в Мурманске строится для перевалки СПГ, который будет производиться «НОВАТЭКом» в Арктике, из танкеров ледового класса в конвенционные суда для повышения экономической эффективности транспортировки. Перевалка борт-в-борт в районе острова Кильдин понадобилась из-за того, что завод «Ямал СПГ» был запущен раньше срока. Ранее «НОВАТЭК» осуществлял такую перевалку в Норвегии, которая столкнулась с давлением западных партнеров. В конце июня 2019 года компания прекратила перевалку в Норвегии.

В марте текущего года «НОВАТЭК» заявил, что «из-за распространения коронавирусной инфекции действуют объективные ограничения на въезд иностранных специалистов, необходимых на этапе запуска перевалочных операций в России», поэтому компания возобновила перевалку в Норвегии, пишет interfax-russia.ru.