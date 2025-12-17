Открытие улицы Ленинградской в Мурманске будет происходить поэтапно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на месте реконструкции улицы Ленинградской в Мурманске, благоустройство которой ведётся в рамках мастер-планов опорных агломераций Мурманской области, побывали заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.

«Пешеходная рекреационная улица Ленинградская будет открыта полностью до конца года. К концу года будет демонтирован забор. После останется лишь монтаж павильонов и МАФов. 19 декабря будет предоставлен доступ для горожан от «Волны» до стадиона Профсоюзов. На Ленинградской планируется павильон с точкой общепита и зоны досуга, рекреации, и полюбившиеся всем горожанам и гостям области качели для разновозрастных групп», – отметила Элина Парамонова.

На данный момент на объекте полностью завершены подготовительные работы земляные работы и планировка территории; ремонт сетей водоснабжения, плит теплотрассы и замена тепловых сетей АО «Мурманская ТЭЦ», укладка всех кабельных линий, работы по сварке каркаса металлических конструкций.

«На сегодняшний день залили 800 кубических метров бетонной смеси для бетонного основания, на которой производим укладку плитки. На сегодняшний день 35% плитки уложено на объекте. Плитку мы укладываем по технологии в шатрах, соответственно, придерживаем температуру от плюс 5 до плюс 10. Работы ведутся круглосуточно, максимально сжатые сроки. Очень большой объём работы внёс коррективы по срокам. Это и замена труб теплотрасс, вынос сетей, которые мы по сей день проводим. Каждый кабель отдельно отключаем, делаем временные линии, и после чего подключаем уже новый кабель, который проложен в бетонных лотках под бетонным основанием. Перед заливкой бетона мы прогреваемся парогенератором, который очищает снег, убирает лёд с поверхности. Мы повторно трамбуем основание и, соответственно, заливаем бетон. Также весь бетон прогревается специальным греющим кабелем, что позволяет добиться его прочности много быстрее», – отметил генеральный директор компании «Новый день» Кирилл Федоляк.

В высокой степени готовности работы по устройству водоотведения и наружного освещения. Продолжаются работы по устройству тротуара и монтаж малых архитектурных форм. Работы ведутся в дневную и ночную смены. На объекте в дневную смену 35 человек. Ночная смена – до 25 человек.

Улица для прогулок будет открыта до конца года, до конца января 2026 года закончат работы по монтажу павильонов.

Ещё одной причиной переноса, по словам директора «Нового дня», стали особенности индивидуальных параметров МАФ, включая павильоны: сроки работы сторонних поставщиков не удовлетворяли срокам контракта, в связи с чем подрядчиком своими силами организовано собственное производство по изготовлению металлоконструкций. Таким образом, для реализации подрядчик встал перед необходимостью не только строить, но осваивать новые производства, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558881/#&gid=1&pid=6