Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.12.25 15:30

Открытие улицы Ленинградской в Мурманске будет происходить поэтапно

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на месте реконструкции улицы Ленинградской в Мурманске, благоустройство которой ведётся в рамках мастер-планов опорных агломераций Мурманской области, побывали заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк и министр градостроительства и благоустройства Элина Парамонова.

«Пешеходная рекреационная улица Ленинградская будет открыта полностью до конца года. К концу года будет демонтирован забор. После останется лишь монтаж павильонов и МАФов. 19 декабря будет предоставлен доступ для горожан от «Волны» до стадиона Профсоюзов. На Ленинградской планируется павильон с точкой общепита и зоны досуга, рекреации, и полюбившиеся всем горожанам и гостям области качели для разновозрастных групп», – отметила Элина Парамонова.

На данный момент на объекте полностью завершены подготовительные работы земляные работы и планировка территории; ремонт сетей водоснабжения, плит теплотрассы и замена тепловых сетей АО «Мурманская ТЭЦ», укладка всех кабельных линий, работы по сварке каркаса металлических конструкций.

«На сегодняшний день залили 800 кубических метров бетонной смеси для бетонного основания, на которой производим укладку плитки. На сегодняшний день 35% плитки уложено на объекте. Плитку мы укладываем по технологии в шатрах, соответственно, придерживаем температуру от плюс 5 до плюс 10. Работы ведутся круглосуточно, максимально сжатые сроки. Очень большой объём работы внёс коррективы по срокам. Это и замена труб теплотрасс, вынос сетей, которые мы по сей день проводим. Каждый кабель отдельно отключаем, делаем временные линии, и после чего подключаем уже новый кабель, который проложен в бетонных лотках под бетонным основанием. Перед заливкой бетона мы прогреваемся парогенератором, который очищает снег, убирает лёд с поверхности. Мы повторно трамбуем основание и, соответственно, заливаем бетон. Также весь бетон прогревается специальным греющим кабелем, что позволяет добиться его прочности много быстрее», – отметил генеральный директор компании «Новый день» Кирилл Федоляк.

В высокой степени готовности работы по устройству водоотведения и наружного освещения. Продолжаются работы по устройству тротуара и монтаж малых архитектурных форм. Работы ведутся в дневную и ночную смены. На объекте в дневную смену 35 человек. Ночная смена – до 25 человек.

Улица для прогулок будет открыта до конца года, до конца января 2026 года закончат работы по монтажу павильонов.

Ещё одной причиной переноса, по словам директора «Нового дня», стали особенности индивидуальных параметров МАФ, включая павильоны: сроки работы сторонних поставщиков не удовлетворяли срокам контракта, в связи с чем подрядчиком своими силами организовано собственное производство по изготовлению металлоконструкций. Таким образом, для реализации подрядчик встал перед необходимостью не только строить, но осваивать новые производства, отмечает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558881/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Российская Арктика: эпоха обсуждений завершена. Начинается эпоха прорыва
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Viktor Pavlov
08.12.25 12:19
Областной бюджет с дефицитом, а на ремонт кабинета губернатора, как вижу, деньги нашлись. А чем старый кабинет был плох? В какую сумму обошёлся массивный стол? Ответы на эти вопросы мы не получим..
Комментарий к новости:Важно консолидировать усилия, чтобы сохранить инвестиционную привлекательность Заполярья - сенатор РФ Елена Дягилева
Ирина
03.12.25 21:23
Благодарю за воспоминание о моём героическом дедушке - Зосиме Ивановиче Хабарове и героях - портовиках, совершивших подвиг во время Великой Отечественной войны.
Комментарий к новости:История буксира «Кола» - это один из примеров героической обороны Заполярья портофлотовцами
Виктор
28.11.25 23:55
Хорошая программа! Николай - молодчина)) Немного много у Светланы было слов, не соответствующих реальности - например, о 62% регулярно занимающихся спортом и физкультурой... При всём этом (если бы бы
Комментарий к новости:Светлана Наумова и Александр Зубко: о спортивных новинках декабря
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Топ вакансий для квалифицированных рабочих-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 95 копеек, евро прибавил 34 копейки-PRO Энергетику (18+)Правительство России выделит дополнительно 550 млн рублей на закупку топочного мазута для Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Североморские теплосети готовятся к масштабной замене сетей в 2026 году-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)«Единая Россия» принимает федеральные законы, направленные на поддержку участников СВО и их семей
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»