Открытие выставки рисунков Матвея Воронцова «Мировая архитектура» состоялось в областной детско-юношеской библиотеке

Юный художник учится в Мончегорской коррекционной школе. Рисованием увлекается с четырёх лет. Вдохновляют его произведения архитектуры.

Матвей представил собравшимся свои работы. На красочных рисунках изображены памятники, улочки, площади и достопримечательности российских и зарубежных городов. Где-то он уже побывал с родителями – в Чебоксарах, Самаре, Кировске, куда-то мечтает отправиться. Многие рисунки нарисованы по памяти. Работы выполнены восковыми мелками, цветными фломастерами и карандашами.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, для Матвея открытие персональной выставки – это важное событие. Первая выставка прошла в родном Мончегорске, а теперь мальчик выходит на новый уровень – областной.

Поддержать художника приехали мама и папой, а также его учитель и наставник Анна Николаевна Лыкова, которая помогает раскрывать его талант и творческие способности.

Гости выставки с удовольствием рассматривали красочные городские пейзажи и архитектурные достопримечательности. В каждой работе Матвей передает частичку своего оптимизма, раскрывает, как видит окружающий мир – красочный, яркий, вдохновляющий. В его пейзажах над зданиями, памятниками, промышленными сооружениями всегда ласково светит тёплое солнце, а небо над городами чистое и голубое.

В конце мероприятия посетители совершили виртуальное путешествие по столице Заполярья.

Выставка будет работать до 13 октября. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280704%2Fwall-139605315_28168