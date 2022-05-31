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Мурманская область. Арктика (16+)31.05.22 18:00

Открытия «McDonald's» после ребрендинга больше всего ждёт молодёжь

Название «Mc» не рассматривается для нового бренда «McDonald’s» в России, а между тем, по данным «SuperJob», это самый популярный вариант. В опросе приняли участие более 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Для сети ресторанов «McDonald's», ушедшей с российского рынка из-за спецоперации, подбирают новое название. Однако после возвращения сеть утратит часть своих клиентов, даже если будет сохранено меню, коллектив и месторасположение ресторанов: каждый пятый из тех, кто заходил в «McDonald's» в течение последнего года, не хочет посещать новую сеть. А среди представителей экономически активного населения страны в целом каждый второй россиянин (49%) отказывается посещать сеть. Свою позицию опрошенные чаще всего объясняют принципиальным несогласием с политикой компании: «Ушли так ушли, обратной дороги нет».

Какие заведения быстрого питания заменили «McDonald's» после его ухода из России? 25% его бывших гостей стали посещать сеть «KFC», 17% — «Burger King», а каждый десятый ходит в несетевые заведения, кофейни и пекарни (10%). По 4% теперь перекусывают шаурмой и блюдами «Теремка», по 2% — пиццей и «крошкой-картошкой» из одноименного заведения. Еще 11% предпочли другие кафе и рестораны: упоминались «Грабли», «Му-Му», «Кулинарная лавка братьев Караваевых», «FARШ», «PhoBo», Subway и другие. В том, «McDonald's» им не сумели заменить другие заведения общепита, признались 3 из 10 опрошенных, а 4% стали готовить любимые блюда дома. При этом несетевые заведения, «Крошку Картошку» и пиццерии чаще выбирают женщины, а шаурму — мужчины.

В качестве нового названия сети ресторанов после её продажи каждый одиннадцатый россиянин (9%) предложил использовать слова с приставкой «Мак-» («Mc-») — например, «McRonald’s», «McBurger’s». За то, чтобы узаконить сложившееся народное название сети («МакДак»), высказались 6% опрошенных. Столько же считают правильным ввести в наименование нового бренда корень «рус-» или «rus-»: «RusFood», «Russian Burger» и т.д. Назвать сеть «Дядя Ваня» предложили 3% респондентов. 2% дали бы ресторану название, начинающееся со слова «бургер» («БургероFF», «БургерТайм»).

 

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