Открытка из снежного сугроба - оригинальным способом осуждённые мурмашинской колонии поздравили женщин с весенним праздником

На плацу исправительной колонии строгого режима №18 за три дня до наступления всеми любимого весеннего праздника появилась внушительных размеров снежная композиция. Осужденные из третьего и четвёртого отрядов, занимающиеся в творческом кружке учреждения, решили таким оригинальным способом поздравить весь женский персонал колонии и больницы при учреждении с 8 Марта.

По словам сотрудника воспитательного отдела ИК-18, снежных дел мастера трудились над поздравительной открыткой из снега четыре дня. К радости умельцев, недостатка в строительном материале у них не было. Скорее, наоборот, приходилось постоянно бороться с последствиями снегопадов.

Но результат того стоил. Нескрываемое удивление и улыбки были на лицах медсестёр и врачей, когда утром перед входом в больницу их приветствовала праздничная надпись на объёмной снежной открытке, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.