Открытка с сим-картой до адресата не дошла

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима № 23 посёлка Ревда при досмотре заказного письма на имя осужденного от гражданина, проживающего в столице Республики Марий-Эл г. Иошкар-Ола, обнаружили в почтовом отправлении запрещённый предмет.

Внутри открытки находилась сим-карта, искусно вклеенная в картонную картинку.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, по данному факту проводится проверка.