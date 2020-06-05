Мурманская область. Арктика (16+)05.06.20 13:30
Открытка с симками до сидельца колонии строгого режима №18 не дошла
Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №18 посёлка Мурмаши пресекли попытку доставки на территорию учреждения средств мобильной связи.
При проверке входящей корреспонденции в письме от жительницы Мурманска были обнаружены две сим-карты, которые были вклеены в разворот поздравительной открытки.
По данному факту в настоящее время проводится проверка.
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Последние комментарии
Анатолий К.
31.05.20 19:42
А ведь это х******о, грозит неделя простоя для торгового порта, другим крупным строительным компаниям. "Ворота в Арктику" оказались с дефектом! * - купюры внесены редакцией.
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МаринаФ
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А что это глава региона людей поучает, а сам без маски сидит?
Алекс
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Чему радуетесь? Тому,что организация,рассадник заразы,вогнавшая в анабиоз целый регион,подкинет денег областным чинушам? Ну-ну,радуйтесь!
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