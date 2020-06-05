Открытка с симками до сидельца колонии строгого режима №18 не дошла

Сотрудники отдела безопасности исправительной колонии строгого режима №18 посёлка Мурмаши пресекли попытку доставки на территорию учреждения средств мобильной связи.

При проверке входящей корреспонденции в письме от жительницы Мурманска были обнаружены две сим-карты, которые были вклеены в разворот поздравительной открытки.

По данному факту в настоящее время проводится проверка.