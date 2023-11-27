Открыто голосование за звания «Народный тренер» и «Народная команда»

В Заполярье проходят уже традиционные конкурсы для тех, кто готов заявить о себе. Тренеры и спортивных команды вступили в борьбу за звания «Народный тренер» и «Народная команда».

Данные конкурсы по внедрению спорта в массы собственными силами участников проводятся в регионе с 2021 года и уже показали, как много активных и неравнодушных к спорту людей, которые исключительно своими силами и своим энтузиазмом приобщают людей к здоровому образу жизни.

В конкурсах может принять участие любой житель Мурманской области в соответствии с требованиями. К ним относятся: возраст – старше 18 лет, организация массовой общественной физкультурной работы среди различных категорий населения на безвозмездной основе отдельно от основной профессиональной деятельности, для команд – это игровые виды спорта (футбол, хоккей, баскетбол, волейбол и другие), организация соревновательной деятельности на объектах спорта Мурманской области собственными силами. Каждый участник может принять участие только в одной номинации.

Торжественное награждение победителей и призёров состоится в декабре 2023 года. Победители и призёры конкурсов награждаются денежными сертификатами.

Голосование продлится до 3 декабря.

Как Сообщает Министерство спорта Мурманской области, процедура голосования проста: 1. Необходимо зайти на портал «Наш Север» и зарегистрироваться. 2. Перейти во вкладку «Конкурсы», затем перейти в сам проект «Народная команда» / «Народный тренер». Откроется список всех команд и тренеров. 3. Ознакомиться с деятельностью участников и отдать свой голос.