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Мурманская область. Арктика (16+)20.01.24 15:00

Открытый диалог: губернатор Мурманской области Андрей Чибис совместно с главой администрации города Мурманска Юрием Сердечкиным встретились с жителями Ленинского округа областного центра

Общение проходило в зале детской школы искусств №3 и продлилось более двух часов. Традиционными темами диалога стали жилищно-коммунальное хозяйство, работа управляющих организаций и благоустройство. Также поговорили о развитии спорта в Мурманске, организации дорожного движения и обсудили другие вопросы.

Сразу несколько жителей Ленинского округа пожаловались на качество отопления в квартирах. Андрей Чибис дал поручение провести проверку на соответствие нормам по адресам, о которых рассказали мурманчане.

- Итог будет известен в понедельник на оперативке. Если окажется, что дома действительно не дотапливаются, ответственные лица понесут наказание, - сообщил губернатор. - Но важно, что северяне видят и хорошее. То, над чем работаем на протяжении последних лет, и проявляют искреннюю заинтересованность жизнью Мурманска.

Так, мурманчане поблагодарили руководство региона и города за благоустройство общественных зон, в том числе установку детских площадок.

Также глава региона и глава администрации города Мурманска оценили обновленное молодёжное пространство на базе филиала №2 Центральной городской библиотеки «СОПКИ». В этом году в рамках стратегического плана «На Севере — жить» помещения библиотеки преобразились: оборудованы гостиная, компьютерный зал, игровая станция, творческая лаборатория, библиозал и буфет.

Следующим объектом стала гимназия №9.

- Этим летом здесь обновлена столовая и частично заменены окна по программе «Тёплое окно». Ранее на территории учреждения обустроено футбольное поле с искусственным покрытием, площадка с тренажёрами. На базе учреждения занимаются учащиеся сразу нескольких детско-юношеских школ города, - отметил Юрий Сердечкин. - В 2024 году коллектив гимназии №9 выразил намерение участвовать в программе «Арктическая школа», созданной по инициативе Андрея Чибиса.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26537&page=1

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