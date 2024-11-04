Открытый фестиваль национальных культур «Сокровища Севера» прошёл в Видяево

Гостей и организаторов мероприятия, приуроченного ко Дню народного единства, приветствовал глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Он отметил, что традиции и культура северных народов – это часть нашей общей истории:

— Это духовное наследие и богатство, поистине сокровище нашего сурового края, которым мы гордимся. Благодаря кропотливому труду энтузиастов, таланту исполнителей мы можем увидеть уникальные плоды творчества, насладиться культурой народов и прикоснуться к их традициям.

Сергей Дубовой поздравил присутствующих с наступающим праздником – Днем народного единства, отметив важность сплоченности и сохранения славных традиций национальных культур.

Форум включал в себя четыре тематические площадки – «Уголок национальной культуры», где были представлены экспозиции, рассказывающие о быте, традициях и ремеслах разных народов России, «Галерея и ремёсла» – под руководством опытных мастеров желающие могли создать памятные подарки, а также «Дефиле в национальных костюмах» и «Площадка национальных игр».

Завершилось мероприятие выступлением самодеятельных коллективов.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/31105/