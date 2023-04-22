Открытый лекторий Диктанта Победы: в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт лекция о Великой Отечественной войне

В рамках открытого лектория акции «Диктант Победы» в Мурманском областном краеведческом музее пройдёт лекция «1943 – год коренного перелома в Великой Отечественной войне». Её проведёт член регионального отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области, кандидат исторических наук Денис Семёнов.

Мурманский областной краеведческий музей стал одним из пяти музеев-участников международного проекта «Территория Победы», где проводится открытый лекторий, предусматривающий проведение еженедельных тематических лекций, посвященных ключевым событиям Великой Отечественной войны.

Слушатели лекций получают возможность дополнительно подготовиться к участию в Диктанте Победы, который состоится 27 апреля.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» направлена на привлечение россиян и иностранных граждан к изучению военной истории России и её героического прошлого, позволяет проверить свои знания о событиях 1941–1945 годов. Диктант Победы проводится ежегодно с 2019 года по инициативе оргкомитета «Наша Победа». Организаторами патриотической акции выступают партия «Единая Россия» вместе с Российским историческим обществом, Российским военно-историческим обществом и Всероссийским общественным движением «Волонтёры Победы».

Как сообщает региональное Министерство внутренней политики, мероприятие лектория начнётся 25 апреля в 14.30 по адресу: г. Мурманск, ул. Академика Павлова, 1а. Для участия необходима предварительная запись по телефону 8 (8152) 994-458 (не позднее чем за 2 дня).

Фото: https://gov-murman.ru