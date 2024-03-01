Открытый турнир по шахматам «Полярный гамбит 2024» выявил лучших

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре управления регионом Мурманской области состоялся открытый турнир по шахматам памяти С.И. Крылова «Полярный гамбит 2024». В борьбу за шахматными столами вступили 115 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Мурманской и Нижегородской областей.

В первый день участники играли 13 туров блиц, во второй и третий – 11 туров в быстрые шахматы.

В дисциплине «блиц» победил Артём Зубрицкий. «Серебро» завоевал Матвей Гальченко, а Валентина Гунина стала бронзовым призёром.

В быстрых шахматах призовую тройку составили те же рейтинг-фавориты, что и в блице, только в другом порядке: на этот раз первое место поделили Матвей Гальченко и Валентина Гунина, набравшие по 10 очков. Коэффициент Бухгольца оказался выше у Матвея, поэтому он в итоге завоевал золотую медаль. «Бронза» у триумфатора блицтурнира Артёма Зубрицкого.

В семейном зачёте в обеих дисциплинах победили Роман и Николай Порошины.

Победители и призёры турнира получили дипломы и памятные призы из рук президента региональной общественной организации «Федерация шахмат Мурманской области» Андраника Мусатяна, сообщает Министерство спорта Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru