«Открываем Россию!» вместе с Мурманской областной научной библиотекой

Россия – удивительная страна с богатой историей, насыщенной культурой и невероятным разнообразием природы. 8 и 9 июня с 12.00 до 20.00 в библиотеке состоится познавательная программа «Открываем Россию!».

Как сообщает vk.com/murmannauchka, гостей ждут кинопоказы документальных фильмов, снятых при поддержке Русского географического общества. Посетители узнают о захватывающих экспедициях в самые недосягаемые уголки Родины. А проверить свои знания помогут интеллектуальные игры.

Выставки изданий представят лучшие книги об истории, географии, культуре, государственных символах, традициях и праздниках нашей страны, о многочисленных народах, её населяющих, об уникальных местах и природных достопримечательностях.

Изучайте программу и выбирайте мероприятия по душе: https://vk.cc/cxlLUr

Вход свободный. (6+)

Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457279045%2Falbum-44573273_00%2Frev