Открывается художественная выставка «Переплетения»

В Центре современного искусства 6 сентября откроется художественная выставка «Переплетения». На выставке будет присутствовать комбинирование различных материалов: графика, керамика, коллаж и фотографии. Это позволяет создавать многослойные произведения, которые позволят вглядываться в детали и каждый раз открывать новые аспекты.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, автором концепции является специалист отдела информации по культуре и искусству «Научки» Яковлева Виктория. Её жизнь пронизана любовью к творчеству. Ранее работы можно было увидеть на других выставках Мурманска: «Шум», «Лаборатория абстрактной анимации и генеративной графики 11», «Седьмое чувство».

На открытии будет работать мастерская, где любой желающий сможет попробовать самостоятельно поэкспериментировать с материалами и погрузиться в творческую атмосферу этого дня.

Вернисаж состоится 6 сентября в 18.00 в Центре современного искусства. Вход свободный. (12+)

Выставка будет открыта для посещения с 6 по 29 сентября.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280377%2Falbum-139605315_00%2Frev