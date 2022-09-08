Открывается новая история взаимодействия: Президент Беларуси и губернатор Мурманской области ведут переговоры о развитии экономического сотрудничества

8 сентября состоялась встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Приветствуя российскую делегацию, Александр Лукашенко заметил, что до настоящего момента Президент Беларуси чаще бывал в Мурманске, чем губернаторы Мурманской области в Беларуси. «Но вы эту традицию, к счастью, разрушили. Мы всегда будем ждать вас в любом составе - вашу делегацию, людей Мурманской области - у нас в Беларуси», - подчеркнул глава государства.

Как сообщает president.gov.by, ежегодный товарооборот между Беларусью и Мурманской областью превышает $100 млн. По словам Александра Лукашенко, эта цифра красивая, но показатель явно недостаточный и не соответствует существующим возможностям.

По итогам первого полугодия объём торговли вырос на 23%, в первую очередь за счёт поставок из Мурманской области: импорт увеличился на 35%, а белорусский экспорт упал на 20%. «Думаю, дисбаланс мы можем выровнять в торговле, и главное, есть чем выравнивать», - подчеркнул Президент Беларуси.

«В нынешних условиях стратегическая тема - это переориентация части белорусских экспортных грузов, прежде всего калийных удобрений, в ваши порты. Да и не только калийных удобрений. Вы знаете, мы этим вопросом интересовались, притом в самом близком приближении. По всем вопросам меня информировали, и мы приняли решение, что будем сотрудничать в этом направлении с Мурманской областью, несмотря на то что в настоящее время уже работаем в районе Санкт-Петербурга», - сказал Александр Лукашенко.

По словам главы государства, сотрудничество Беларуси и Мурманской области в сфере логистики поддерживает и российский Президент: «Он мне задал вопрос: «Ты хочешь и в Мурманской области работать?», - я говорю: «Непременно. В одну корзину яйца не кладут». Говорит: «Мы очень в этом заинтересованы и поддерживаем».

Стороны уже достигли нужных договоренностей, но ещё остаются вопросы, по которым необходимо определиться. Это касается в том числе стоимости доставки грузов железнодорожным транспортом.

«Знаю, что это вопрос федерального правительства, но тем не менее. Если вы к этому подключитесь, мы быстрее решим этот вопрос. Принципиальные решения приняты. Будем в этом направлении работать. Северное направление значительно дополнит наше сотрудничество в сфере логистики с учётом Санкт-Петербурга. И я всё-таки верю в то, что когда-то очень бурно будет развиваться северное направление (Северный морской путь. - Прим.) через Северный Ледовитый океан в поставках грузов в азиатскую часть нашей планеты. Это будет «бомба». Если у нас хорошо пойдёт сотрудничество, мы серьёзно можем добавить - миллионы тонн, чтобы развивать это направление», - обратил внимание Президент Беларуси.

Беларусь и Мурманская область развивают сотрудничество и по поставкам техники. «Сегодня конкурентов у нас в России, да, и у вас практически нет: западные компании ушли из России. Даже если не ушли, они нам не конкуренты по цене-качеству», - заметил Лукашенко.

Например, российские горно-обогатительные компании заинтересованы в технике Белорусского автомобильного завода, сейчас обсуждаются новые контракты.

Беларусь также рассчитывает продолжить поставки в Мурманскую область и пассажирской техники, в том числе электротранспорта «Белкоммунмаша». Минский автомобильный завод специально для северных регионов России выпустил автобус в «северной комплектации».

Президент рассказал, что «МАЗ» освоил и скоро начнёт выпуск машин скорой медицинской помощи, а «АМКОДОР» может на заказ выпускать широкую гамму техники.

Очень важным направлением сотрудничества Александр Лукашенко назвал продовольственную безопасность: «Мы готовы подставить плечо. Ещё с советских времён жители Мурманской области с удовольствием закупали наше продовольствие, в том числе и с полей: картофель и другие продукты».

Белорусская сторона предлагает Мурманской области сотрудничать и в сфере промышленного строительства, поставках строительных материалов, лифтового оборудования. Беларусь, по словам Главы государства, также заинтересована принять участие в региональных программах «Чистая вода», поставляя модульные станции водоочистки и водоподготовки.

«Ваш визит к нам - это, я уверен, открытие нового этапа сотрудничества между Беларусью и Мурманской областью. Все, о чем мы договоримся (а мы можем договориться по всем вопросам, наши возможности Вы знаете), я уверяю Вас, не глядя на всякие санкции и прочее, мы обязательно выполним», - заявил Александр Лукашенко.

Губернатор Мурманской области в свою очередь отметил: «Мы действительно сегодня фактически открываем новую историю взаимодействия. Если вспомнить, то Мурманская область была одним из первых регионов современной России, которая заключила с Беларусью соглашение. Наши люди помнят и Ваше посещение, участие в лыжном марафоне. Это, кстати, дорогого стоит. Это никогда не забывается, очень важно. Эта коммуникация сохранилась. Действительно у нас есть все возможности перезагрузить, причем очень взаимовыгодно, наши отношения. Я очень благодарен Вам за то решение, которое Вы сегодня озвучили по логистике», - сказал губернатор.

Фото: https://president.gov.by/ru/events/vstrecha-s-gubernatorom-murmanskoy-oblasti-rossii-andreem-chibisom