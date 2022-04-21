Открывается выставка архитектурного конкурса: северяне смогут увидеть концепции развития будущего Парка Победы в Мурманске

Северяне смогут увидеть концепции развития будущего Парка Победы, который планируется создать в Мурманске на территории Зелёного мыса. В областной научной библиотеке откроется выставка Всероссийского архитектурного конкурса, на котором будут представлены работы пяти команд-финалистов.

В конкурсных предложениях участники раскрывают потенциал территории Парка Победы: как она может преобразиться и развиваться во взаимосвязи с городом, что будет входить в рекреационный кластер, какими могут быть музейные и экологические маршруты.

Посетить выставку можно с 21 по 27 апреля в часы работы библиотеки (ул. Софьи Перовской, 21а).

Кроме того, с 21 по 25 апреля все желающие смогут проголосовать за понравившуюся концепцию на официальном сайте проекта https://pobeda-park51.ru/.

Финальное заседание жюри состоится 28 апреля, на нём будет определен проект-победитель.

Как сообщает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, Всероссийский конкурс на разработку концепции развития территории «Парк Победы» стартовал в январе 2022 года. В финал прошли пять архитектурных бюро из Москвы, Санкт-Петербурга и Петрозаводска.

Фото: https://pobeda-park51.ru/