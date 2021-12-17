Отличительная черта Мурманской области – системное продвижение региона

В преддверии 8-летия Корпорация развития Мурманской области провела совместную пресс-конференцию с информационным агентством «Интерфакс» и представила результаты работы за 2021 год.

В пресс-конференции на тему «Чем привлекает инвесторов Мурманская область?», приуроченной ко дню рождения региональной Корпорации развития, приняли участие представители СМИ со всего Северо-Западного федерального округа. Мероприятие прошло одновременно на двух площадках: в Мурманске и Санкт-Петербурге. На вопросы журналистов ответили заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова, заместитель министра развития Арктики и экономики Андрей Варич и генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова. В Северной столице из пресс-центра «Интерфакса» модерировала дискуссию председатель Союза журналистов Санкт-Петербурга Людмила Фомичева.

В начале встречи заместитель губернатора Мурманской области Ольга Кузнецова отметила, что институт поддержки инвесторов очень востребован сегодня.

«Я помню, как, работая председателем комитета по развитию промышленности, собственноручно относила документы на регистрацию новой организации. Задумка оправдалась на 100%. Сегодня институт развития не только сопровождает, но и успешно реализует проекты. Таким примером стало строительство рыбоперерабатывающего завода «Терский берег» в Умбе. Благодаря этому беломорские рыбаки смогли продолжить заниматься традиционным промыслом и легально зарабатывать на этом. Завод открыт этим летом и в первом сезоне работы принял и переработал порядка 60 тонн рыбы», – поздравила коллег заместитель губернатора и вручила благодарность руководителю Корпорации развития Светлане Панфиловой и всей команде за работу.

Во время своего выступления генеральный директор Корпорации развития Светлана Панфилова назвала восемь ключевых итогов работы за год. В 2021 Корпорация нарастила количество проектов на 40%, сейчас на сопровождении находятся проекты на общую сумму инвестиций 400 миллиардов рублей. Это 60% от общего инвестпортфеля региона. В этом году команда Корпорации начала развивать новые направления деятельности – создание инфраструктуры для инвестпроектов и поиск новых инвестиционных ниш. Также Светлана Панфилова сообщила, что Корпорация совместно с инвестором, ООО «Тирвас», начали проработку заявки в госкорпорацию Туризм.рф для получения федерального софинансирования на строительство аквапарка в Кировске.

«За год проделана огромная работа. И вся работа важна – и по развитию государственно-частного партнерства, и по сопровождению инвесторов, – прокомментировала Светлана Панфилова. – В том числе, мы готовим проекты инвесторов к вступлению в АЗ РФ в качестве резидентов. В 2021 году все проекты, которые вела Корпорация, и решившие стать резидентами, получили право на арктические суперльготы».

Коллеги «по цеху» поделились опытом сотрудничества с командой Корпорации развития, которая задала высокую планку по уровню сопровождения инвесторов, считает исполнительный директор Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития Рафаэль Хусяиншин. Сейчас в НААИР входит порядка 70 институтов развития со всей страны. По словам эксперта сейчас чётко прослеживается тенденция на повышение инвестиционной активности северных регионов и отличительная черта Мурманской области – системное продвижение региона.

«Корпорация развития Мурманской области оказывает сервис для инвесторов по «первому классу», – сказал Рафаэль Хусяиншин.

Региональный представитель ООО «Энел Рус Винд Кола» Вадим Уланов отметил, что при поддержке Корпорации проект создания крупнейшего ветропарка за полярным кругом в этом году получил статус стратегического.

«В феврале 2018 года между Enel и Корпорацией развития было подписано соглашение о сотрудничестве. Мы вместе прошли практически все этапы реализации проекта, я благодарю вашу команду за плодотворное сотрудничество и от всей души поздравляю!», – сказал Вадим Уланов.

Как сообщает Корпорация развития Мурманской области, в завершении Светлана Панфилова поблагодарила свою команду и коллег за высокую оценку. Она отметила, что Корпорация развития – часть общей экосистемы по работе с инвесторами, куда входит вся команда регионального правительства под руководством губернатора Андрея Чибиса.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/431799/#&gid=1&pid=4