Отличительный знак наиболее подготовленных судебных приставов: зелёный берет стал на шаг ближе

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области прошёл отборочный этап квалификационных испытаний судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов на право ношения зелёного берета – отличительного знака наиболее подготовленных судебных приставов.

Эти испытания проводятся в территориальных органах ФССП России с 2012 года с целью формирования способности преодолевать физические и психологические нагрузки, развития морально-волевых качеств и совершенствования профессионального мастерства судебных приставов по ОУПДС.

Судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Мурманской области приняли участие в региональном этапе квалификационных испытаний. Участники сдавали нормативы по огневой подготовке, физической подготовке (бег на 5 км, испытание на силу, скорость и выносливость) и приемы рукопашного боя.

Победителем квалификационных испытаний в Мурманской области стал младший судебный пристав по ОУПДС отделения специального назначения старший прапорщик внутренней службы Александр Александровский. Впереди у Александра всероссийские испытания. Лишь подтвердив уровень своей подготовки на федеральном уровне, он получит право носить зелёный берет.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Мурманской области.