Отличившимся спортсменам, тренерам нашего региона были вручены награды

Вчера в Мурманске в праздничной обстановке состоялось подведение итогов спортивного года в Кольском Заполярье. Отличившимся спортсменам, тренерам, организаторам были вручены награды. В торжественной церемонии награждения физкультурного актива региона приняли участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис, спикер областной Думы Сергей Дубовой, заместитель председателя регионального парламента Евгений Никора и председатель профильного комитета Лариса Круглова.

Награждены сильнейшие спортсмены по видам спорта, показавшие наилучшие результаты на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренеры и ветераны спорта.

Глава региона, говоря о результатах уходящего года, отметил, что заполярным спортсменам удалось завоевать 137 медалей различного достоинства на всероссийских и международных соревнованиях.

«Но очень важно, что в этом году мы не только поддерживаем спорт высоких достижений, но и очень активно стали развивать массовый, в том числе школьный спорт. Впервые прошли межшкольные соревнования спортивных клубов на Кубок губернатора. И ещё один акцент, который мы делаем, – это развитие спортивной инфраструктуры, и здесь нам тоже есть чем гордиться. Мы открыли ледовую арену «Метеор» в рамках концессионного соглашения, которое начинали в конце 2019 года. Открыли бассейн в Коле. Запустили работу современной горнолыжной школы в Кировске – новое здание, подъёмник с освещением, систему искусственного оснежения. Министр спорта Олег Матыцин сказал, что это одна из лучших школ в нашей стране. Год завершаем с позитивом – и с результатами спортсменов, и с запуском массового школьного спорта, и с новыми объектами», – подчеркнул Андрей Чибис.

Сергей Дубовой отметил, что в основе успехов и наград заполярных спортсменов – большой напряжённый труд, сила воли, терпение и настойчивость:

– Этих людей по праву можно назвать гордостью Мурманской области, их имена звучат на соревнованиях самого различного уровня. Ими гордятся тренеры, родители, друзья. Они стали примером для нашей молодежи, все чаще выбирающей здоровый образ жизни. Именно поэтому в Мурманской области строятся ФОКи и бассейны, открываются и ремонтируются спортзалы, трассы, создаются все условия для занятий спортом. Успехи наших спортсменов вряд ли были бы возможны без поддержки тренеров и организаторов соревнований.

Парламентарий поблагодарил всех за работу по сохранению спортивных традиций Мурманской области, подготовку новых чемпионов, вручил награду Мурманской областной Думы и пожелал дальнейших успехов и новых побед.

Губернатор вручил начальнику отдела спорткомитета администрации города Мурманска Татьяне Немовой Благодарность министра спорта РФ. Старший инструктор-методист Детского оздоровительно-образовательного профильного центра Ковдорского района Любовь Грицева удостоена знака отличия «За заслуги в развитии физической культуры и спорта в Мурманской области». Также десять молодых атлетов в разных видах спорта получили из рук главы региона удостоверения Мастера спорта России, а судья Наталья Кулиш – документ спортивного судьи всероссийской категории по практической стрельбе.

Главным новшеством этого года стало награждение школьных спортивных клубов, завоевавших призовые места в состязаниях на Кубок губернатора. Андрей Чибис передал их руководителям денежные сертификаты на приобретение инвентаря и развитие клубов: 1,5 млн рублей за первое место, 1 млн за второе и 500 тысяч за третье.

«Золото» в Кубке губернатора взяли клубы «Позитив» (СОШ №1, г. Ковдор, волейбол – мальчики, баскетбол - девочки), «Олимп» (СОШ № 1, г. Мончегорск, волейбол – девочки, футбол - мальчики), «Экстрим» (СОШ №5, г. Кандалакша, баскетбол – мальчики), «Олимпионик» (СОШ №20, п. Никель, футбол – девочки), «Старт» (СОШ №5, г. Кировск, шахматы – мальчики) и «Пятнашечка» (СОШ №15, г. Апатиты, шахматы – девочки).

«Серебро» завоевали никельский «Олимпионик» в волейболе среди мальчиков, клуб «Крепыши» кандалакшской СОШ №9 в волейболе среди девочек, «Седьмой легион» мончегорской школы №7 в баскетболе среди мальчиков, «Импульс» мончегорского лицея им. В.Г. Сизова в баскетболе среди девочек, «Free on» 1-й школы г. Полярный в футболе среди мальчиков, «Элерон» мурмашинской 1-й школы в футболе среди девочек и «Десяточка» школы №10 г. Кандалакши в шахматах среди мальчиков.

«Бронза» досталась клубам «Комета» (мончегорская гимназия №1, волейбол – мальчики, футбол – девочки), «Юниор» (мурманская гимназия № 7, волейбол – девочки) и «Sportlife» (СОШ №1, г. Кандалакша, футбол – мальчики).

Андрей Чибис поблагодарил спортсменов и тренеров за яркие достижения.

«Ваши победы прославляют Мурманскую область – вот что принципиально для нас важно. Спасибо вам за это огромное! А чтобы побед и спортивных ребят и девчонок у нас становилось больше, мы продолжим и проводить соревнования, и строить новые спортивные объекты. Запуск Кубка губернатора раскрутил маховик поддержки юных дарований, которые потом могут пойти в профессиональный спорт. А кто не пойдёт, тот точно добавит себе здоровья и привыкнет жить и вести себя правильно. Спорт – один из ключевых наших приоритетов, и мы инвестируем в него, чтобы минимизировать нагрузку на систему здравоохранения, растить активных, здоровых людей на Севере», – сказал губернатор.

К поздравлениям и пожеланиям присоединились региональные парламентарии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе праздника также были вручены премии Министерства спорта Мурманской области и награды за высокие спортивные результаты.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/22537/