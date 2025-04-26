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Мурманская область. Арктика (16+)26.04.25 10:30

Отличников Тотального диктанта наградили в Мурманском арктическом университете

Награждение отличников Тотальный диктанта, прошедшего по всему миру 5 апреля, состоялось в Мурманском арктическом университете. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в 2025 году справились с текстом на отлично 20 человек: 19 из них писали диктант в Мурманске, 1 — в Североморске. Это в два раза больше, чем средний результат последних трёх лет. В столице Заполярья и столице Северного флота работали 12 очных площадок.

Как рассказала координатор акции в Мурманске и Североморске Анжелика Болозович, всего участниками акции стали 425 человек, которые выбрали для себя один из форматов: Тотальный диктант (основной) — 341 человек; Недиктант — 27 человек (для детей в возрасте 7−12 лет, 6 отличников); тест TruD — 44 человека (для тех, кто учит русский язык как иностранный, 5 отличников – граждане Азербайджана, Таджикистана и Индии); Тот.Язык — 13 человек (диктант на саамском языке в Ловозере).

«Не очень часто встречались такие ошибки, но в нашем регионе они особенно «обидные» — это «Арктика» со строчной буквы, а «северное сияние», напротив, с прописной: «Северное сияние», «Северное Сияние», — отметила председатель филологической комиссии мурманского штаба Тотального диктанта, кандидат филологических наук Майя Марьева.

«Отдельно хочется отметить, что Тотальный диктант впервые писали на саамском языке, и случилось это в нашем регионе — конечно, в Ловозере. 13 человек писали текст в рамках подпроекта «Тот.Язык», который предполагает написание диктанта на национальных языках, в том числе на малых языках народов России. За организацию нужно поблагодарить саамскую поэтессу, переводчика и хранительницу культурного наследия своего народа, методиста отдела культурно-массовой работы Ловозерского районного национального культурного центра Антонину Антонову», — сказала Анжелика Болозович.

Проверяли работы волонтёры мурманского штаба Тотального диктанта: филологи-преподаватели и студенты-старшекурсники под руководством профессора кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ, доктора педагогических наук Анастасии Кореневой.

Во всемирной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» в 2025 году приняли участие 1 млн 329 тысяч 47 человек из разных точек земного шара. В этом году текст российской писательницы Марины Москвиной написали на 2598 офлайн-площадках в 57 странах, а также онлайн — 23072 человека. Присоединилась к акции и Мурманская область: сотни человек написали диктант в Мурманске, Североморске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Никеле, Заполярном, Полярных Зорях, Ловозере и Умбе.

Мурманский арктический университет традиционно стал площадкой Тотального диктанта: здесь свою грамотность проверяли 195 человек. Из них 44 проходили тест «TruD» — для тех, кто изучает русский как иностранный, а 21 школьник в возрасте от 8 до 13 лет написал «Недиктант». В роли диктующих в МАУ выступили артист Драматического театра Северного флота, член Союза театральных деятелей России Алексей Башкиров, телеведущая, специальный корреспондент ГТРК «Мурман» Анастасия Русинова и доцент кафедры филологии, межкультурной коммуникации и журналистики МАУ канд. фил. наук Яна Глухих. Они присоединились к команде известных диктующих, среди которых — звезды телевидения, театра и кино, общественные деятели и работники культуры России: Владимир Познер, Яна Чурикова, Дмитрий Певцов, Арина Шарапова, Дмитрий Маликов, Светлана Сурганова, Андрей Ургант, Светлана Крючкова, Борис Смолкин и многие другие.

«Очень приятно, что у нас есть талантливая молодёжь — наши дети, которые показали высокие результаты в детском Тотальном диктанте. Знаю, нужно было очень постараться, много читать и любить русскую литературу, чтобы так хорошо написать диктант. Поздравляю всех юных участников и, конечно, отличников! Молодцы!» — сказала заместитель министра образования и науки Мурманской области Елена Зубрицкая, вручая сертификаты отличникам «Недиктанта».

 

 

Фото (пресс-служба МАУ): https://gov-murman.ru/info/news/

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