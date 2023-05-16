Отличников Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» наградили в торжественной обстановке

Значки и удостоверения получили 46 жителей Мурманской области разного возраста, показавшие высокий уровень физической подготовленности при выполнении нормативов ГТО.

С приветственным словом к награждаемым обратилась министр спорта Светлана Наумова.

«Каждое награждение – большое событие, так как количество физкультурников увеличивается из года в год. Безусловно, все вы являетесь лидерами и примером для своих близких, друзей и коллег. Желаю вам дальнейших успехов в получении знаков отличия в следующих возрастных ступенях комплекса ГТО», – сказала министр.

Также в торжественной церемонии приняла участие посол ГТО Мурманской области Лариса Круглова. Она поздравила участников мероприятия с получением знаков отличия, отметив, что с каждым годом людей, занимающихся физической культурой и спортом, становится в регионе всё больше.

«Хочу пожелать вам не останавливаться на достигнутом, идти только вперед за новыми наградами, ступеней стало больше и поэтому есть возможность собрать полный комплект», – подчеркнула заслуженный мастер спорта.

Среди награждаемых были воспитанники дошкольных учреждений, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, прогимназий Мурманской области, обучающиеся профессиональных образовательных организаций, студенты и преподаватели образовательных организаций высшего образования, сотрудники организаций, служащие силовых структур.

Как сообщает региональное Министерство спорта, большинство значкистов – победители, призёры муниципальных, областных и межрегиональных соревнований, имеющие спортивные разряды по лыжным гонкам, плаванию, биатлону, греко-римской борьбе, кикбоксингу, тайскому боксу, смешанным боевым единоборствам, айкидо, бальным танцам и фитнес-аэробике.

Фото: https://gov-murman.ru