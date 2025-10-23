«Отлично»: на Северном флоте подвели итоги контрольной проверки уровня физической подготовленности военнослужащих управления и штаба СФ

На Северном флоте подвели итоги контрольной проверки уровня физической подготовленности военнослужащих управления и штаба Северного флота комиссией Главного командования Военно-морского флота России.

Как отметил в своём докладе помощник командующего флотом – начальник отделения физической подготовки Северного флота, состояние физической подготовки управления и штаба Северного флота оценено на «отлично».

97% военнослужащих из числа привлекавшихся к проверке получили отличные оценки. 87% военнослужащих сдали проверку на высший квалификационный уровень.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, наилучшие результаты по итогам контрольной проверки показали военнослужащие территориального центра управления штаба Северного флота, оперативного управления штаба Северного флота и службы защиты государственной тайны Северного флота.

На контрольной проверке военнослужащие демонстрировали такие качества как быстрота, выносливость, сила и ловкость.

