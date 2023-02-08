Отмечаем День российской науки с Мурманскстатом

Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки. История этой даты начинается со времён Петра I, по велению которого были созданы Российская академия наук и Академический университет. Ломоносов, Сахаров, Павлов, Менделеев и другие фамилии выдающихся российских учёных знакомы всему миру.

Как сообщает В.А. Кудицкая, врио руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, в Мурманской области в 2021 году научными исследованиями и разработками занимались 36 организаций, включая филиалы и обособленные подразделения (в 2016 году – 32 организации), большая часть из них – государственные.

Численность научного персонала на конец 2021 года составляла 1983 человека, 45 процентов из них – исследователи, которые были заняты в основном в области естественных и технических наук.

Учёную степень доктора наук имели 93 человека, кандидата – 331.

Внутренние затраты на исследования и разработки в 2021 году превысили 3 миллиарда рублей. Главным источником их финансирования являлись средства федерального бюджета.

Фото: https://vk.com/murmanskstat?z=photo-188169427_457240022%2Falbum-188169427_00%2Frev