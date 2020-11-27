Отмечается реакция на коронавирус у курсов валют

Мировые цены на нефть в пятницу утром продолжили коррекцию четверга, отступая от максимумов с марта, американская марка WTI при этом дешевеет более чем на 1,5%, оказавшись ниже 45 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Цены на «чёрное золото» демонстрировали уверенный рост с начала недели, возвращаясь к мартовским показателям, однако под её конец перешли к снижению, поскольку инвесторы предпочли перейти к фиксации прибыли. Поводом для оптимизма на рынках были сообщения об успехах в разработках вакцин от коронавируса.

«Похоже, что некоторая фиксация прибыли, наконец, начинается… по мере того, как мы приближаемся к концу недели», — приводит агентство «Рейтер» слова аналитика «Oanda» Крэга Эрлама.

Темпы распространения коронавируса в мире при этом продолжают оказывать давление на рынки, не уверенные в том, как это повлияет на спрос и предложение. Инвесторы в этом свете ожидают заседания ОПЕК+ 1 декабря.

Доллар и евро начали торги на Московской бирже повышением. Рубль немного снижается к бивалютной корзине.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 75,7590 рубля. По отношению к последней сделке 26 ноября доллар подрос на 4,40 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта выросла на 30,72 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтр»" к последней сделке увеличился на 10 копеек и составил 90,3506 рубля. К официальному курсу евро подорожал на 32,15 копейки.