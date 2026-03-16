Отмечен опыт педиатрической службы Кольского Заполярья

Опыт педиатрической службы Кольского Заполярья отметили, как один из достойнейших среди регионов России. Положительную оценку работе мурманских медиков дал профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный иммунолог-аллерголог Минздрава Московской области Андрей Продеус. Эксперт посетил Мурманскую областную детскую клиническую больницу в рамках VII конференции «Звезда Севера». Андрей Продеус обратил внимание на то, что система здравоохранения в регионе работает слаженно, что сейчас встречается далеко не везде.

«Детская служба в Мурманской области всегда была на достойном уровне, в том числе на фоне других регионов России. Такое исторически сложившееся отношение к педиатрии и здоровью детей — это в первую очередь человеческий фактор. Люди здесь действительно любят детей. Именно поэтому в регионе обеспечены правильные подходы к лечению, реабилитации и, конечно же, профилактике. То, что делается в Мурманской области сейчас: акцент на проекте «На Севере — малыш», поддержка грудного вскармливания, работа кабинетов здорового ребёнка, реабилитации и информационной поддержки родителей, — это колоссальный труд. Этот опыт нужно перенимать и распространять по всей России», — оценил работу заполярных медиков Андрей Продеус.

Одним из этапов развития стал стартовавший весной прошлого года губернаторский проект «На Севере — малыш», цель которого — сопровождение семей на всех этапах.

«Важный положительный момент сегодня — объединение детских поликлиник и областной больницы. Это позволило перераспределить медицинские кадры и принимать пациентов независимо от прописки. Произошёл рывок и в диагностике: благодаря единой информационной системе утренние анализы к вечеру уже отображаются в электронной карте. Кроме того, поликлиники перешли на семидневный режим работы. Теперь в выходные дни можно оперативно получить неотложную помощь, не дожидаясь понедельника и не вызывая скорую», — рассказала депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

В рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» с начала этого года в Мурманске дородовое сопровождение беременных вышло на качественно новый уровень: для недавно ставших мамами проводят лекции и практические занятия по технике грудного вскармливания. В детских поликлиниках Мурманска с уже появились консультанты по грудному вскармливанию, помогающие мамам с вопросами лактации, питания и оказывающие психологическую поддержку. Со 2 февраля 2026 года такие специалисты работают и в первом педиатрическом отделении областной больницы для мам, находящихся на лечении вместе с детьми.

В планах внедрить эту практику по всей области, обучив сотрудников всех 10 кабинетов здорового ребёнка, включая Оленегорск, Мончегорск, Колу, Кандалакшу, Апатитско-Кировскую агломерацию, Ловозеро, Североморск и Печенгу. Помимо этого, по инициативе главы региона Андрея Чибиса в этих кабинетах родителей учат оказывать первую помощь детям до года.

«Губернаторский проект «На Севере — малыш» объединил мероприятия по повышению рождаемости и поддержке здоровья детей. В его рамках консультанты по грудному вскармливанию продолжат тиражировать опыт обучения специалистов, мам на другие стационарные отделения и детские поликлиники области. Мы прислушиваемся к мнениям наших федеральных коллег, стремимся к развитию и будем внедрять передовые и уникальные методики в нашем регионе», — рассказал заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, визиты ведущих федеральных специалистов помогают не только внедрять новые практики, но и повышать квалификацию местных врачей. Для них проводятся тренинги по современным методам лечения. Важно и то, что благодаря таким визитам дети получают консультации экспертов высокого уровня без необходимости выезжать из области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563806/#&gid=1&pid=7