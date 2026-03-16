Праздник Севера – 2026: северян и гостей региона приглашают в Ловозеро окунуться в атмосферу национальных видов спортаС 1 января 2026 года матери-героини Мурманской области освобождены от оплаты ЖКУ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)16.03.26 15:00

Отмечен опыт педиатрической службы Кольского Заполярья

Опыт педиатрической службы Кольского Заполярья отметили, как один из достойнейших среди регионов России. Положительную оценку работе мурманских медиков дал профессор, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Высшей медицинской школы, главный иммунолог-аллерголог Минздрава Московской области Андрей Продеус. Эксперт посетил Мурманскую областную детскую клиническую больницу в рамках VII конференции «Звезда Севера». Андрей Продеус обратил внимание на то, что система здравоохранения в регионе работает слаженно, что сейчас встречается далеко не везде.

«Детская служба в Мурманской области всегда была на достойном уровне, в том числе на фоне других регионов России. Такое исторически сложившееся отношение к педиатрии и здоровью детей — это в первую очередь человеческий фактор. Люди здесь действительно любят детей. Именно поэтому в регионе обеспечены правильные подходы к лечению, реабилитации и, конечно же, профилактике. То, что делается в Мурманской области сейчас: акцент на проекте «На Севере — малыш», поддержка грудного вскармливания, работа кабинетов здорового ребёнка, реабилитации и информационной поддержки родителей, — это колоссальный труд. Этот опыт нужно перенимать и распространять по всей России», — оценил работу заполярных медиков Андрей Продеус.

Одним из этапов развития стал стартовавший весной прошлого года губернаторский проект «На Севере — малыш», цель которого — сопровождение семей на всех этапах.

«Важный положительный момент сегодня — объединение детских поликлиник и областной больницы. Это позволило перераспределить медицинские кадры и принимать пациентов независимо от прописки. Произошёл рывок и в диагностике: благодаря единой информационной системе утренние анализы к вечеру уже отображаются в электронной карте. Кроме того, поликлиники перешли на семидневный режим работы. Теперь в выходные дни можно оперативно получить неотложную помощь, не дожидаясь понедельника и не вызывая скорую», — рассказала депутат Госдумы Татьяна Кусайко.

В рамках губернаторского проекта «На Севере — малыш» с начала этого года в Мурманске дородовое сопровождение беременных вышло на качественно новый уровень: для недавно ставших мамами проводят лекции и практические занятия по технике грудного вскармливания. В детских поликлиниках Мурманска с уже появились консультанты по грудному вскармливанию, помогающие мамам с вопросами лактации, питания и оказывающие психологическую поддержку. Со 2 февраля 2026 года такие специалисты работают и в первом педиатрическом отделении областной больницы для мам, находящихся на лечении вместе с детьми.

В планах внедрить эту практику по всей области, обучив сотрудников всех 10 кабинетов здорового ребёнка, включая Оленегорск, Мончегорск, Колу, Кандалакшу, Апатитско-Кировскую агломерацию, Ловозеро, Североморск и Печенгу. Помимо этого, по инициативе главы региона Андрея Чибиса в этих кабинетах родителей учат оказывать первую помощь детям до года.

«Губернаторский проект «На Севере — малыш» объединил мероприятия по повышению рождаемости и поддержке здоровья детей. В его рамках консультанты по грудному вскармливанию продолжат тиражировать опыт обучения специалистов, мам на другие стационарные отделения и детские поликлиники области. Мы прислушиваемся к мнениям наших федеральных коллег, стремимся к развитию и будем внедрять передовые и уникальные методики в нашем регионе», — рассказал заместитель губернатора — министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

Как отмечает Министерство здравоохранения Мурманской области, визиты ведущих федеральных специалистов помогают не только внедрять новые практики, но и повышать квалификацию местных врачей. Для них проводятся тренинги по современным методам лечения. Важно и то, что благодаря таким визитам дети получают консультации экспертов высокого уровня без необходимости выезжать из области.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/563806/#&gid=1&pid=7

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Вне Зоны». Телевизионный проект (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: февральский рост цен удивляет – даже изменилась стоимость пользования общественным туалетом-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 83 копейки, евро укрепилось на 67 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане отметили низкое качество содержания подъездов управляющей компанией, а также проблемы с вывозом снега-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»