Отмечены лучшие в развитии новых практик дошкольного образования

Вчера в Мурманске состоялась торжественная церемония, посвященной подведению итогов муниципального этапа областного конкурса «Лучший детский сад Мурманской области 2021». Чествование победителей прошло в детском саду №115.

Напомним, конкурс проводится с целью выявления и поддержки инновационного опыта воспитателей, педагогических работников и руководителей образовательных учреждений.

Конкурс проводился по двум номинациям: «Умный детский сад» в Арктике: инновационные возможности образовательной среды» и «Точки роста» интеллектуального развития воспитанников». В каждой из них были определены призеры. Единственными победителями в рамках первой номинации стали педагоги из детского сада №97.

Всего в конкурсе приняли участие 19 дошкольных образовательных учреждений.