Отмечены высокие результаты юных мурманчан на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников

В декабре завершился муниципальный этап олимпиады, участие в котором приняли 2424 обучающихся 5-11 классов мурманских школ, гимназий и лицеев.

Интеллектуальные состязания по 22 дисциплинам были организованы в 19 общеобразовательных учреждениях города. Традиционно самыми популярными среди мурманских школьников были олимпиады по биологии, обществознанию, русскому языку, литературе и английскому языку. Особенностью этого года стало проведение олимпиады по китайскому языку.

22 декабря в столице Заполярья прошли торжественные церемонии награждения победителей и призёров. Ими стали 628 юных мурманчан.

27 учащихся получили высший балл в трёх и более дисциплинах:

Ева Акрытова, 9 класс, Мурманский политехнический лицей;

Полина Белоконь, 11 класс, Мурманский международный лицей;

Евгений Бочаров, 11 класс, Мурманский международный лицей;

Дарья Гайда, 9 класс, школа №49;

Сюзанна Гарина, 10 класс, Мурманский международный лицей;

Ульяна Гурская, 8 класс, школа №36;

Святослав Довидченко, 8 класс, школа №36;

София Евсеева,11 класс, лицей №2;

Варвара Зимовец, 11 класс, Мурманский международный лицей;

Марк Зинатуллин, 7 класс, гимназия №2;

София Коноплева, 8 класс, Мурманский политехнический лицей;

Андрей Медведев, 11 класс, Мурманский академический лицей;

Дмитрий Мельник, 11 класс, Мурманский политехнический лицей;

София Мельникова, 9 класс, гимназия №9;

Кирилл Мохов 8 класс, Мурманский политехнический лицей;

София Овчинникова, 11 класс, Мурманский международный лицей;

Александра Перфилова, 9 класс, гимназия №10;

Эльвира Писклова, 8 класс, гимназия №2;

Егор Пудов, 9 класс, Мурманский политехнический лицей;

Тамара Рейзвих, 11 класс, гимназия №2;

Дарья Рубичева, 8 класс, гимназия №2;

София Селезнева, 10 класс, Мурманский академический лицей;

Ксения Соколова, 10 класс, Мурманский международный лицей;

Никита Струнин, 11 класс, Мурманский международный лицей;

Алексей Сычнев, 10 класс, гимназия №10;

Елена Чермак, 11 класс, Мурманский международный лицей;

Александра Шестернина, 11 класс, гимназия №2.

Как сообщает администрация города Мурманска, наград удостоились и педагоги, подготовившие многократных победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году:

Иван Александрович Алексеев, учитель истории и обществознания, Мурманский международный лицей;

Александра Юрьевна Андрюшина, учитель английского языка, гимназия №2;

Андрей Анатольевич Богач, педагог-организатор ОБЖ, лицей №2;

Светлана Александровна Вагнер, учитель истории и обществознания, Мурманский международный лицей;

Ольга Дмитриевна Порошина, учитель биологии, Мурманский политехнический лицей;

Ирина Викторовна Страшнова, учитель русского языка и литературы, гимназия №2;

Екатерина Владимировна Тухбатова, учитель обществознания, лицей №2;

Роман Федорович Финский, физической культуры, Мурманский международный лицей;

Юлия Ивановна Явдошенко, учитель биологии, Мурманский международный лицей.

Региональный этап олимпиады начнётся уже в январе 2024 года.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26380&page=1