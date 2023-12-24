Отмечены высокие результаты юных мурманчан на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
В декабре завершился муниципальный этап олимпиады, участие в котором приняли 2424 обучающихся 5-11 классов мурманских школ, гимназий и лицеев.
Интеллектуальные состязания по 22 дисциплинам были организованы в 19 общеобразовательных учреждениях города. Традиционно самыми популярными среди мурманских школьников были олимпиады по биологии, обществознанию, русскому языку, литературе и английскому языку. Особенностью этого года стало проведение олимпиады по китайскому языку.
22 декабря в столице Заполярья прошли торжественные церемонии награждения победителей и призёров. Ими стали 628 юных мурманчан.
27 учащихся получили высший балл в трёх и более дисциплинах:
Ева Акрытова, 9 класс, Мурманский политехнический лицей;
Полина Белоконь, 11 класс, Мурманский международный лицей;
Евгений Бочаров, 11 класс, Мурманский международный лицей;
Дарья Гайда, 9 класс, школа №49;
Сюзанна Гарина, 10 класс, Мурманский международный лицей;
Ульяна Гурская, 8 класс, школа №36;
Святослав Довидченко, 8 класс, школа №36;
София Евсеева,11 класс, лицей №2;
Варвара Зимовец, 11 класс, Мурманский международный лицей;
Марк Зинатуллин, 7 класс, гимназия №2;
София Коноплева, 8 класс, Мурманский политехнический лицей;
Андрей Медведев, 11 класс, Мурманский академический лицей;
Дмитрий Мельник, 11 класс, Мурманский политехнический лицей;
София Мельникова, 9 класс, гимназия №9;
Кирилл Мохов 8 класс, Мурманский политехнический лицей;
София Овчинникова, 11 класс, Мурманский международный лицей;
Александра Перфилова, 9 класс, гимназия №10;
Эльвира Писклова, 8 класс, гимназия №2;
Егор Пудов, 9 класс, Мурманский политехнический лицей;
Тамара Рейзвих, 11 класс, гимназия №2;
Дарья Рубичева, 8 класс, гимназия №2;
София Селезнева, 10 класс, Мурманский академический лицей;
Ксения Соколова, 10 класс, Мурманский международный лицей;
Никита Струнин, 11 класс, Мурманский международный лицей;
Алексей Сычнев, 10 класс, гимназия №10;
Елена Чермак, 11 класс, Мурманский международный лицей;
Александра Шестернина, 11 класс, гимназия №2.
Как сообщает администрация города Мурманска, наград удостоились и педагоги, подготовившие многократных победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2023-2024 учебном году:
Иван Александрович Алексеев, учитель истории и обществознания, Мурманский международный лицей;
Александра Юрьевна Андрюшина, учитель английского языка, гимназия №2;
Андрей Анатольевич Богач, педагог-организатор ОБЖ, лицей №2;
Светлана Александровна Вагнер, учитель истории и обществознания, Мурманский международный лицей;
Ольга Дмитриевна Порошина, учитель биологии, Мурманский политехнический лицей;
Ирина Викторовна Страшнова, учитель русского языка и литературы, гимназия №2;
Екатерина Владимировна Тухбатова, учитель обществознания, лицей №2;
Роман Федорович Финский, физической культуры, Мурманский международный лицей;
Юлия Ивановна Явдошенко, учитель биологии, Мурманский международный лицей.
Региональный этап олимпиады начнётся уже в январе 2024 года.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26380&page=1