Отмена льгот по страховым взносам и снижение порога УСН могут привести к росту налоговой нагрузки в Арктике более чем в два раза по сравнению со среднероссийским уровнем

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, под председательством губернатора Мурманской области Андрея Чибиса состоялось заседание комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика». Участники обсудили предложения по корректировке планируемых изменений в налоговом законодательстве в части упрощённой системы налогообложения (УСН) для субъектов малого и среднего предпринимательства, работающих в Арктической зоне Российской Федерации.

Открывая заседание, глава комиссии предложил смягчить налоговые условия для малого и среднего бизнеса в Арктике.

«У предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса, которые ведут деятельность в Арктике, должны быть другие, льготные условия налогообложения в сравнении с теми, которые действуют в целом по стране. Условия работы здесь сложнее, издержки выше, и те пороговые значения, которые сегодня утверждены на федеральном уровне, безусловно требуют внимательной оценки и соответствующих предложений по корректировке. Эту позицию мы выражали и ранее», – подчеркнул Андрей Чибис.

Министр туризма и предпринимательства региона Марта Говор представила аналитический доклад по последствиям вносимых изменений. Глава ведомства сообщила, что предлагаемое с 2026 года снижение порога годовых доходов для применения УСН с 60 млн до 10 млн рублей, при превышении которого возникает обязанность по уплате НДС, создаёт значительные риски для ведения предпринимательской деятельности в арктических регионах. С учётом специфики северных территорий, сурового климата и удаленности от основных рынков в арктических регионах традиционно высокая себестоимость товаров и услуг, логистические и социальные расходы. Поэтому предложенные новым законом изменения могут привести к росту цен, снижению рентабельности предприятий и уходу части бизнеса в теневой сектор. Особенно сложными новые условия могут стать для малого бизнеса.

«В арктических субъектах доля выручки, направляемая на уплату налогов, уже сегодня значительно превышает среднероссийские показатели: в Чукотском автономном округе она составляет свыше 7%, в Республике Саха (Якутия) — около 10%, в Республике Коми – 11%, тогда как в среднем по стране этот показатель не превышает 3,4%. По проведенной аппаратом комиссии оценке, при сохранении текущей редакции законопроекта дополнительная налоговая нагрузка на субъекты МСП в Мурманской области с 2028 года может превысить 5,7 млрд рублей в год, это приведёт к росту стоимости товаров и услуг и удорожанию жизни в Арктике», – отметила Марта Говор.

Кроме того, обсуждался вопрос о сохранении льготных тарифов страховых взносов для субъектов МСП. Согласно проекту федерального закона, планируется отмена льгот по страховым взносам и переход к общим условиям их начисления. Для арктических регионов, где заработная плата формируется с учётом районных коэффициентов и надбавок, это приведёт к дополнительному росту расходов и может вызвать сокращение рабочих мест.

Был озвучен ряд механизмов для корректировки ситуации. В их числе – установление особого подхода к поэтапному повышению порога годовых доходов для МСП в АЗРФ: повышенный порог выручки для возникновения обязанности по уплате НДС – 20 млн рублей, с поэтапным изменением (40 млн рублей с 2026 года, 30 млн рублей с 2027 года, 20 млн рублей с 2028 года). Также предложено включить деятельность субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, в перечень приоритетных видов деятельности для применения пониженного тарифа страховых взносов и рассмотреть возможность введения дополнительной льготной ставки НДС для арктических предпринимателей с уровнем дохода от 20 до 60 млн рублей. Предложения направлены на сохранение устойчивости малого и среднего бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности Арктической зоны и предотвращение роста социально-экономических дисбалансов в северных регионах.

Участники комиссии и представители арктических регионов единогласно поддержали необходимость проведения корректировки и смягчения условий. Их предложения с учётом специфики каждого субъекта также будут учтены в протоколе.

«Арктическая зона – территория с особыми условиями работы. Высокая себестоимость производства товаров и услуг, инфраструктурные ограничения, сложность доставки. Без поддержания благоприятных условий ведения бизнеса будет сложно добиться улучшения качества жизни людей и устойчивого роста экономики. Считаем корректировки крайне важными, поддерживаем предложение и готовы выступать на любом уровне», – подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

В ходе заседания также заслушали позицию федерального Министерства финансов. 

«Есть своя специфика на Крайнем Севере, в Арктике, на Дальнем Востоке. Сюда непросто привлечь предпринимателей, создать условия, чтобы бизнес функционировал. Особенно это касается отдалённых районов. Механизмы льгот, которые имелись у субъектов, льготного налогообложения, социальных аспектов давали эффекты. У нас нет сомнений, что принятые изменения ухудшат положение предпринимательства в Арктике, это высказали представители всех субъектов. Но чтобы иметь действительно убедительные, конкретные данные по динамике, давайте вместе с бизнесом посмотрим, как будут двигаться процессы. И с учётом первого квартала следующего года, в конце марта – начале апреля, проведём экспертные обсуждения на комиссии и предложим чёткие корректировки либо дополнительные меры поддержки», – резюмировал Андрей Чибис.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, комиссия Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Северный морской путь и Арктика» образована Указом Президента Российской Федерации в июле 2024 года. Председателем комиссии назначен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

По данным субъектов АЗРФ, наиболее уязвимой категорией предпринимателей являются компании с годовым доходом от 10 до 20 млн рублей — они составляют около 47% всех МСП с выручкой от 10 до 60 млн рублей. Для таких предприятий даже незначительные колебания доходов могут повлечь утрату налоговых льгот. Отмена льгот по страховым взносам и снижение порога УСН могут привести к росту налоговой нагрузки в Арктике более чем в два раза по сравнению со среднероссийским уровнем.

