Отменён аукцион на реконструкцию мурманский кинотеатр «Родина»

Электронный аукцион на реконструкцию кинотеатра «Родина» в Мурманске отменён. На работы планировалось потратить почти полмиллиарда рублей.

«Определение поставщика отменено», - сообщается на портале госзакупок.

В документации уточняется, что сделано это на основании части 1 статьи 36 федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Как сообщает ИА «СеверПост», эта статья гласит, что заказчик вправе отменить закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы.

Напомним, недавно «Родину» настигла ещё одна неприятность. В здании бывшего кинотеатра произошло возгорание. В результате происшествия на первом этаже строения сгорел мусор.