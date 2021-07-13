Отменён двойной ПЦР-тест для въезжающих из-за границы

С 7 июля возвращающиеся из-за границы россияне должны сдавать только один ПЦР-тест. С учётом новых требований Роспортебнадзора внесены изменения в постановление правительства Мурманской области №175-ПП от 04.04.2020. Документ сегодня подписал губернатор Андрей Чибис.

Так, в течение трёх календарных дней со дня прибытия на территорию России граждане должны пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. Как следует из документа, результаты теста необходимо разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг, заполнив специальную форму по ссылке https://www.gosuslugi.ru/400705/1. При этом въезжающим важно соблюдать режим самоизоляции до получения отрицательного теста на коронавирус.

При наличии вакцинации против коронавирусной инфекции в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в течение последних 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение ПЦР-тестирования не требуется.

Кроме того, расширен перечень иностранных граждан, для которых установлен особый порядок прибытия – с использованием мобильного приложения «Путешествую без COVID-19». С 10 июля такая возможность появилась у граждан Республики Таджикистан, а с 1 сентября появится у граждан Азербайджанской Республики, Республик Молдова и Узбекистан, Туркменистана.

Ознакомиться с текстом постановления можно в разделе «Электронный бюллетень» на официальном портале правительства Мурманской области.