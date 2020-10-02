Отменён фестиваль «Териберская волна», посвященный 150-летию села

Открытый фестиваль «Териберская волна» отменён. Как сообщают организаторы, решение принял оперативный штаб по Кольскому району в рамках ограничительных мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Мероприятие, приуроченное к 150-летию сельского поселения Териберка, должно было состояться в ближайшую субботу, 3 октября.

По словам организаторов, фестиваль должен был стать масштабным праздником прежде всего для жителей Териберки. Предполагалось участие артистов, художников, скульпторов, мастеров колокольного звона и кинематографистов. Перевести интерактивную программу фестиваля в дистанционный формат оказалось невозможно без потери идеи самого события. Фестивальная программа планировалась настолько интерактивной и многоэлементной, что её невозможно было полностью перевести в дистанционный формат без потери идеи самого события.

В рамках фестиваля предполагалось ещё одно яркое событие – презентация скульптуры «Океаны». Арт-объект Териберке подарил скульптор Александр Хромых. Создание инсталляции стало возможным благодаря победе Александра в конкурсе губернаторских грантов для творцов на поддержку проектов современного искусства. По задумке автора, скульптура в виде скрещенных китовых хвостов из стали посвящена Териберке и её уникальной природе. Несмотря на отмену фестиваля, техническое открытие инсталляции на берегу Баренцева моря состоится 3 октября, как и было запланировано, сообщает Министерство культуры Мурманской области.