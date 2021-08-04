Отмену перчаточного режима в Москве чаще приветствуют те, кто никогда его не соблюдал

30 июля Сергей Собянин отменил ношение перчаток в общественных местах. Большинство москвичей поддерживает решение мэра. К такой результат получили специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения столицы.

Требованиям к ношению перчаток в общественных местах строго следовал 41% москвичей. Ещё 31% — время от времени. Практически каждый четвертый признался, что не соблюдал постановление (23%). Женщины говорили, что всегда надевали перчатки при посещении общественных мест, чаще мужчин (46 и 36% соответственно). Москвичи до 34 лет — чаще более зрелых граждан (51% против 30% среди респондентов старше 45-ти). Чем выше уровень дохода, тем реже соблюдалось постановление мэра (47% среди москвичей с зарплатой до 50 тысяч рублей и 34% среди тех, кто получает более 80 тысяч рублей в месяц).

Решение об отмене перчаточного режима поддержали 73% москвичей. Женщины одобряют активнее мужчин (76 и 71% соответственно). Старшее поколение — чаще москвичей моложе 44 лет (76 и 72%). Больше всего же сторонников отмены подобных противовирусных мер — среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей в месяц (78%).

Интересно, что москвичи, которые признались, что никогда не соблюдали режим ношения перчаток в общественных местах, отмену этого самого режима поддерживают активнее тех, кто ему всегда следовал: 75 и 72% соответственно.