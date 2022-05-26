Отметили 25 лучших выпускников мурманских школ

25 мая состоялась традиционная торжественная встреча главы администрации областного центра с лучшими выпускниками общеобразовательных учреждений города-героя Мурманска.

На встрече присутствовали 25 выпускников 11-х классов мурманских школ, гимназий и лицеев. Это победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, лауреаты научно-практических конференций и творческих конкурсов, активные участники интеллектуальных игр и различных городских фестивалей, а также учащиеся, проявившие себя в общественной деятельности, добившиеся успехов в спорте и искусстве.

– Наша молодёжь исключительно талантливая, они живут насыщенной и яркой жизнью, посвящая себя учебе, культуре, спорту. Это замечательно, – отметил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин. – Таким ребятам вполне под силу сделать наш город и страну ещё лучше. Мы, в свою очередь, создадим все условия для того, чтобы им в этом помочь.

Стоит отметить высокие результаты мурманских школьников во Всероссийских конкурсах «#ВместеЯрче», «Большие вызовы», «Моя будущая профессия – врач», «Молодёжь. Наука. Бизнес». Также учащиеся мурманских общеобразовательных учреждений активные участники молодежного научного форума Северо-Запада России «Шаг в будущее».

По итогам встречи выпускникам вручили дипломы и памятные медали «За достижения в образовании».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=22397&page=1