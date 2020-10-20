Отметили лучших начинающих предпринимателей

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев и глава администрации города Мурманска Евгений Никора наградили победителей общегородского конкурса на предоставление грантов начинающим предпринимателям.

В конкурсе приняли участие как новички, только планирующие начать свой бизнес, так и недавно зарегистрированные предприниматели. Из шести участников победителями были признаны четверо. Бизнес-планы, представленные на конкурс, охватили различные сферы деятельности. Это и производство, и пищевая промышленность и даже растениеводство:

– проект «Оптимизация производственных процессов компании «Алёнка» по производству мебели на заказ путем внедрения концепции бережного производства»;

– проект «Центр фигурного литья «Мастерская»;

– проект «Кондитерский цех авторских работ «Anna Vils»;

– проект «Городская ферма по производству свежей зелени и ягод».

Максимальная сумма гранта для одного участника составила 500 тысяч рублей.

– Подобная финансовая поддержка необходима, – сказал Андрей Сысоев. – Очень важно, что в Мурманске есть молодые предприниматели, которые готовы начинать новое дело даже в нынешних непростых условиях. Сейчас в городе в сфере малого и среднего предпринимательства работают почти 14 тысяч субъектов.

– Я ознакомился с бизнес-планами предпринимателей и могу сделать вывод, что городу это нужно, – отметил Евгений Никора. – Проекты, которые мы сегодня награждаем – это востребованные и перспективные начинания в разных сегментах бизнеса. Самым важным аспектом поддержки является то, что местные производители выпускают продукт и работают на мурманчан.

В этом году наблюдается повышение интереса со стороны бизнеса к мероприятиям поддержки, реализуемым администрацией города Мурманска.

Конкурс, итоги которого подвели сегодня, – не единственный, в рамках конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Мурманске предоставлена поддержка 18 предприятиям.

Полная информация о конкурсах и мерах поддержки доступна на портале https://mp.murman.ru/