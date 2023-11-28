Отметили лучших участников VI Военно-исторических чтений «Северный фронт»

22-23 ноября в Центре гражданско-патриотического воспитания «На Севере Жить» проходили VI Военно-исторические чтения «Северный фронт», организованные представителем Российского военно-исторического общества в Мурманской области, участником экспедиции «Десант на Муста-Тунтури», референтом Ассоциации сотрудников силовых структур «ВОИН» Виктором Нижниковым.

Основной целью Военно-исторических чтений является воспитание патриотизма и гражданственности молодёжи на примере героического прошлого Отечества.

Ребята самостоятельно выбирали темы докладов, старательно готовились и с удовольствием делились информацией со сверстниками и членами жюри, в состав которого так же вошли Даир Абдурахманов, начальник Молодёжного центра гражданско-патриотического воспитания г.Мурманска и Николай Дмитренко, председатель правления МРОО Российского союза ветеранов Афганистана.

- Как всегда порадовали Североморск, Апатиты, Полярный и Мончегорск. Впервые участвующие Печенегский район и Полярные Зори сразу выбились в лидеры, - поделился Виктор Владимирович итогами чтений.

Всего прозвучало 39 докладов. Особо были отмечены Елизавета Лукьянова с темой «Оборона порта Диксон» и Светлана Гарденина с темой «Имя на карте города».

От РВИО в Мурманской области им были вручены книги в качестве подарков.

Фото пресс-службы центра «На Севере-Жить».