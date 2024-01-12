Отметить Старый Новый год планирует каждый третий мурманчанин – «SuperJob»

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» приняли участие экономически активные граждане из Мурманска.

Отмечать Старый Новый год планируют 33% мурманчан. Судя по комментариям, чаще всего речь идёт не о масштабных застольях, а о «лёгких домашних посиделках».

Женщины будут праздновать новый год по старому стилю чаще мужчин (36 и 30% соответственно). Больше всего желающих отметить неофициальную дату — среди респондентов старше 45 лет (39%): «Это наша история, забывать нельзя».

Старый новый год в кругу коллег будут встречать 4% горожан.

Время проведения опроса: 10—11 января 2024 года.