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Мурманская область. Арктика (16+)19.12.24 18:00

Отношение к Новому году изменилось: меньше восторгов, больше нейтральных реакций

В любви к Новому году женщины признавались в 1,5 раза чаще мужчин. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Обожает Новый год каждый четвертый россиянин (23%). Каждый третий любит, но без фанатизма (34%). Ещё 35% относятся к празднику спокойно. 6 из 100 россиян не любят Новый год, 1 из 100 — люто ненавидит.

Женщины признавались в любви к празднику почти в 1,5 раза чаще мужчин (68 и 47% соответственно). Представители сильного пола чаще говорили о нейтральном отношении (42% против 28% среди женщин) и нелюбви (9 и 3%).

Отношение к Новому году изменилось: меньше восторгов, чем год назад, и больше нейтральных реакций.

Время проведения опроса: 14—17 декабря 2024 года.

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