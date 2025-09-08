Отношение к «серым» зарплатам за 16 лет сменилось от толерантности к осторожности

Число противников зарплат в конверте сегодня в 1,5 раза превышает число лояльных. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

30% россиян согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальное трудоустройство. 46% отвергает подобные предложения, а каждый четвертый (24%) затруднился с ответом.

Среди мужчин готовность согласиться на неофициальную оплату труда значительно выше (35%), чем среди женщин (26%).

Наиболее лояльно к «серой» зарплате настроены респонденты в возрасте 35—45 лет (35% потенциально готовы согласиться). Молодёжь до 35 лет и респонденты старше 45 лет выражают меньшую готовность (30% и 28% соответственно). Каждый второй россиянин 45+ принципиально против «серых» схем (50%).

Среди респондентов с ежемесячным доходом от 100 тысяч рублей лишь 27% согласны на неофициальную зарплату, а доля отказавшихся самая высокая (53%). Среди тех, кто зарабатывает меньше, готовность к доходам в конверте выше (32—33%), а отказов меньше (44%).

Респонденты с высшим образованием реже готовы согласиться на «серые» схемы (27%), чем те, у кого среднее профессиональное образование (31%).

Динамика результатов опроса демонстрирует кардинальный сдвиг в общественных настроениях за 16 лет. Если в начале 2009 года 60% респондентов были готовы на неофициальную зарплату, а против выступали лишь 21%, то к 2025 году распределение голосов существенно изменилось: 30% согласных и 46% противников. В течение последних 2 лет доля противников «серых» схем стабилизировалась на достаточно высоком уровне, что говорит о постепенной трансформации рынка труда в условиях кадрового дефицита и растущем желании работников иметь официальные, а значит, защищенные законом трудовые отношения.

Время проведения опроса: 29 августа — 2 сентября 2025 года.