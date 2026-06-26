Отношение к технологиям ИИ: от восторга и страха — к осознанности и рациональности

Ожидания россиян от ИИ за год уменьшились. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 3000 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

За год средняя оценка доли рабочих задач, которые, по мнению россиян, может выполнять ИИ, снизилась с 31 до 28%. Абсолютных скептиков стало больше: 24% считают, что ИИ не сможет выполнять ни одну из их задач (год назад — 18%).

Мужчины оценивают потенциал ИИ выше: доля задач, подлежащих автоматизации, по их мнению, составляет 31% против 26% в ответах женщин.

Средние оценки выше у молодёжи до 35 лет — 31% обязанностей могут быть цифровизированы, а 20% уверены, что ИИ в их области неприменим вообще; по мнению россиян 45+, 23% их задач может выполнять машина («Лучший результат, если человек в завершающей стадии всё контролирует»), а 28% уверены, что ИИ не справится.

Точек приложения ИИ к своим задачам россияне со средним профессиональным образованием видят больше, чем россияне с высшим: 33 и 26% соответственно. В то же время среди закончивших техникумы и колледжи каждый третий (32%) уверен, что ИИ не сможет работать за них, а среди обладателей дипломов вузов такого мнения придерживается только каждый пятый.

За последний год рекордсмены по доверию к ИИ — операторы кол-центров — растеряли былой оптимизм: если в 2025 году они оценивали потенциал автоматизации в среднем на 52% своих задач, то сейчас их оценка снизилась до 38%. При этом доля уверенных, что нейросети не смогут заменить человека, среди них тоже уменьшилась с 33% до 19%. Значительно умерили свои ожидания относительно возможностей современных технологий PR-менеджеры и бухгалтеры (за год средняя оценка потенциально делегируемых задач стала меньше на 22 процентных пункта по каждой профессии), а также главные бухгалтеры и квалифицированные рабочие (минус по 20 п.п.). При этом среди последних доля скептически настроенных оказалась максимальной (42%).

Самым стабильным оказалось мнение программистов и системных администраторов: по сравнению с 2025 годом средние оценки объёма обязанностей, который может быть переложен на ИИ, практически не изменились. Очевидно, что те, кто ближе всех знаком с реальными возможностями и ограничениями технологий, стали чуть прагматичнее, но отрицать потенциал искусственного интеллекта не собираются.

Время проведения опроса: 25 мая — 22 июня 2026 года.