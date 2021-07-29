Отношение руководства к подчиненным — главный стрессовый фактор на работе

Главным фактором, провоцирующим стрессовые ситуации на работе, 22% россиян назвали отношение начальства к сотрудникам. Каждый девятый опрошенный считает основным источником стресса некорректное поведение коллег и конфликты в коллективе (11%), каждый двадцатый — уровень заработной платы (5%). По данным открытого опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» среди 1000 трудоустроенных россиян, каждый пятый считает основным источником стресса на работе отношение руководителя к подчиненным.

Большая нагрузка на работе вызывает стресс у 4% опрошенных. По 4% голосов набрали и такие факторы как неопределенность поставленных задач и непрофессионализм коллег. 3% работающих утверждают, что стресс у них провоцирует непрофессионализм руководства. Задержку зарплаты, отсутствие рабочих заданий, бардак, а также работу в авральных условиях назвали также по 3% опрошенных.

Лишь 8% россиян не испытывают стресса на работе.

Взаимоотношения с руководителем как источник стресса чаще отмечают женщины (24% против 20% среди мужчин). Женщины также чаще страдают из-за конфликтов в коллективе (13 и 9% соответственно). Мужчины же чаще считают источником стресса уровень зарплаты (7% против 4% среди женщин), непрофессионализм руководства (5 и 1%), отсутствие рабочих заданий (4 и 1%), а также непонимание (3 и 1%).

По данным аналогичных опросов, руководителя и его отношение к подчиненным как источник стресса и ранее отмечала большая часть респондентов: 18% — в 2014 году, 14% — в 2019 году, однако сегодня их число максимально (22%).