Отобраны проекты-победители активного туризма в Мурманской области

Напомним, что советом по туризму Мурманской области при губернаторе Мурманской области Андрея Чибиса принято решение определить 2023 год – Годом активного туризма.

Комитет по туризму Мурманской области провёл конкурс туристических проектов субъектов туриндустрии, направленных на повышение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг и обеспечения безопасности и определил победителей.

«40 заявок поступило на участие в конкурсе – это говорит о том, что тема активного туризма вызвала у предпринимателей Мурманской области большой интерес», – прокомментировал Александр Елисеев, руководитель комитета.

28 июня состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в индустрии туризма, на котором 32 предпринимателя презентовали и защищали свои проекты.

Объём средств областного бюджета, предусмотренных в 2023 году для предоставления субсидий, составил 4 млн рублей.

Проекты были представлены в части оснащения пунктов проката туристического оборудования и создания инфраструктуры, закупки аудио-радио оборудования, приобретения оборудования и катеров для развития водного туризма. Большинство проектов связаны с приобретением снаряжения, инвентаря и экипировки, предназначенных для обеспечения комфортного и безопасного нахождения туристов и жителей региона на туристических маршрутах.

Лучшие проекты в данном направлении получили самые высокие баллы и стали победителями:

- ООО «Белые сезоны» с реализацией проекта «Триатлон «Линия Имандры» в Апатитах;

- ИП Ятковский Денис Анатольевич с реализацией проекта «Развитие активного туризма на базе отдыха «Гавань» в Терском районе»;

- ИП Абаносимов Игорь Вячеславович с реализацией проекта «Экологический транспорт в Териберке»;

- ИП Клибанский Алексей Владимирович с реализацией проекта «Лапландская арена»;

- ООО «Мини отель» с реализацией проекта «S&C туры для гостей действующего отеля «Rooms&Breakfast».

Фото: https://gov-murman.ru