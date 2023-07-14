Отобраны проекты-победители активного туризма в Мурманской области
Напомним, что советом по туризму Мурманской области при губернаторе Мурманской области Андрея Чибиса принято решение определить 2023 год – Годом активного туризма.
Комитет по туризму Мурманской области провёл конкурс туристических проектов субъектов туриндустрии, направленных на повышение качества, доступности и конкурентоспособности туристских услуг и обеспечения безопасности и определил победителей.
«40 заявок поступило на участие в конкурсе – это говорит о том, что тема активного туризма вызвала у предпринимателей Мурманской области большой интерес», – прокомментировал Александр Елисеев, руководитель комитета.
28 июня состоялось заседание конкурсной комиссии по рассмотрению проектов в индустрии туризма, на котором 32 предпринимателя презентовали и защищали свои проекты.
Объём средств областного бюджета, предусмотренных в 2023 году для предоставления субсидий, составил 4 млн рублей.
Проекты были представлены в части оснащения пунктов проката туристического оборудования и создания инфраструктуры, закупки аудио-радио оборудования, приобретения оборудования и катеров для развития водного туризма. Большинство проектов связаны с приобретением снаряжения, инвентаря и экипировки, предназначенных для обеспечения комфортного и безопасного нахождения туристов и жителей региона на туристических маршрутах.
Лучшие проекты в данном направлении получили самые высокие баллы и стали победителями:
- ООО «Белые сезоны» с реализацией проекта «Триатлон «Линия Имандры» в Апатитах;
- ИП Ятковский Денис Анатольевич с реализацией проекта «Развитие активного туризма на базе отдыха «Гавань» в Терском районе»;
- ИП Абаносимов Игорь Вячеславович с реализацией проекта «Экологический транспорт в Териберке»;
- ИП Клибанский Алексей Владимирович с реализацией проекта «Лапландская арена»;
- ООО «Мини отель» с реализацией проекта «S&C туры для гостей действующего отеля «Rooms&Breakfast».
Фото: https://gov-murman.ru