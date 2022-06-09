По итогам отопительного сезона Минэнерго и ЖКХ Мурманской области отчиталось о деятельности в 2021 году. О результатах работы ведомства на заседании Общественного совета с докладом выступил заместитель губернатора - министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Благодаря мерам, принимаемым министерством, отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано, технологические нарушения устранялись в кратчайшие сроки. По итогам прохождения отопительного сезона 2021/2022 гг. было отмечено снижение количества технологических нарушений более чем на 30% (в 1,5 раза).

Ежегодно правительство Мурманской области оказывает поддержку муниципальным образованиям, софинансируя из областного бюджета работы по капитальному ремонту инженерных сетей и иных объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности. Мероприятия проводятся в рамках подготовки региона к отопительному периоду. Все ремонтные работы, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены в полном объёме, что позволило обеспечить готовность 118 котельных, свыше 11 тысяч км инженерных сетей и 7 тысяч единиц жилого фонда. 100% паспортов готовности получены потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями региона в установленные сроки.

В части компенсации выпадающих доходов тепло-, водо-, газоснабжающим организациям, а также организациям, обеспечивающим электроснабжение в отдаленных районах Мурманской области в 2021 году с целью бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса выделены средства в размере 5,7 млрд рублей.

Отдельно Алексей Лыженков обратил внимание на исполнение плана «На Севере – Жить» в части реализации энергоэффективных мероприятий на условиях энергосервиса в бюджетной сфере. В 2021 году проведено обследование 33 областных учреждений, по результатам которых заключено 3 энергосервисных контракта, по 8 учреждениям подготовлена конкурсная документация, еще по 8 – разработаны проекты технических заданий для утверждения их с учетом данных о потреблении на год, в 14 учреждениях – энергосервис признан нецелесообразным. Всего по итогам работы за 2021 год заключено 16 энергосервисных контрактов.

В рамках мероприятий по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере министерством осуществляется мониторинг размещения энергодеклараций и их направления в Минэкономразвития России, контроль и согласование закупок в области энергосбережения.

Что касается мероприятий по повышению энергетической эффективности наружного освещения в муниципальных образованиях в 2021 году был заключён энергосервисный контракт на модернизацию наружного освещения Ковдора. За семилетний период действия контракта реализация энергосервиса обеспечит как минимум 60% экономии электрической энергии, т.е. не менее 4,2 млн кВт/ч в натуральном выражении, что в денежном выражении составляет более 28 млн рублей.

Продолжается работа по внедрению интеллектуальных систем учёта электроэнергии. В 2021 году новые «счётчики» появились в 300 домах региона, из них 150 – в городе Мурманске.

Кроме прочего, министерство осуществляет контроль качества содержания территорий муниципальных образований, в том числе посредствам системы мониторинга уборки территорий (СМУТ). На сегодня вся техника подрядных организаций, осуществляющих уборку УДС, заведена в систему. В СМУТе работают все муниципалитеты, а интерактивная карта системы доступна жителям региона в реальном времени на интернет-портале «Наш Север».

Немаловажным вопросом в перечне направлений деятельности министерства является контроль реализации реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. В настоящее время деятельности регионального оператора по обращению с ТКО можно дать удовлетворительную оценку.

В регионе активно ведётся работа, направленная на обновление контейнерного парка, а также внедрение элементов инфраструктуры для раздельного накопления отходов.

«Необходимо отметить, что Мурманской областью достигнуты результаты регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО. Со значительным перевыполнением достигнуты показатели по обработке и утилизации. Планомерно снижается объём полигонного захоронения», - подчеркнул Алексей Лыженков.

Кроме того, АО «Завод ТО ТБО» за счёт собственных средств реализует проект комплексной модернизации, предусматривающий замену и восстановление технологического оборудования, газоочистительных установок и очистных сооружений, организацию сортировки ТКО перед сжиганием. В 2021 году завод ввёл в промышленную эксплуатацию линию сортировки отходов и получил лицензию на энергетическую утилизацию.

Несмотря на то, что на сегодняшний день промышленная инфраструктура обращения с ТКО сформирована и удовлетворяет потребности региона, прорабатываются перспективные проекты по обращению с отходами: создание мощностей по производству RDF-топлива и техногрунта, переработке резинотехнических изделий, куриного помета, смешанных пластиков и других углеродосодержащих отходов. Также прорабатывается проект по созданию специализированных площадок приёма вторсырья, размещенных в общественных местах.

В завершении доклада заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ отметил промежуточные итоги реализации программы перевода Ленинского округа на закрытую систему горячего водоснабжения, в результате которой 447 домов получат индивидуальные теплопункты и чистую горячую воду до конца 2025 года.

В 2021 году был реализован I этап программы: 29 домов переведены на закрытую систему ГВС, в них установлены 30 ИТП. Финансирование программы осуществлялось из резервного фонда правительства Мурманской области на сумму 75 млн рублей.

В первую очередь перевод был осуществлен там, где требовалась только установка ИТП без проведения мероприятий в зоне деятельности ресурсоснабжающих организаций. Следующие этапы предполагают реконструкцию и ремонт систем тепло- и водоснабжения.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, председатель общественного совета Ян Мезенцев и все присутствующие на заседании участники высоко оценили качество и полноту доклада, а также выказали надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и конструктивный диалог.