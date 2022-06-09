ФНПР настаивает на увеличении зарплаты молодёжи на СевереИз-за «жары» на Украине появилась «глубокая трещина» в Арктическом совете
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)09.06.22 17:40

Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано

По итогам отопительного сезона Минэнерго и ЖКХ Мурманской области отчиталось о деятельности в 2021 году. О результатах работы ведомства на заседании Общественного совета с докладом выступил заместитель губернатора - министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Благодаря мерам, принимаемым министерством, отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано, технологические нарушения устранялись в кратчайшие сроки. По итогам прохождения отопительного сезона 2021/2022 гг. было отмечено снижение количества технологических нарушений более чем на 30% (в 1,5 раза).

Ежегодно правительство Мурманской области оказывает поддержку муниципальным образованиям, софинансируя из областного бюджета работы по капитальному ремонту инженерных сетей и иных объектов ЖКХ, находящихся в муниципальной собственности. Мероприятия проводятся в рамках подготовки региона к отопительному периоду. Все ремонтные работы, запланированные к реализации в 2021 году, выполнены в полном объёме, что позволило обеспечить готовность 118 котельных, свыше 11 тысяч км инженерных сетей и 7 тысяч единиц жилого фонда. 100% паспортов готовности получены потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями региона в установленные сроки.

В части компенсации выпадающих доходов тепло-, водо-, газоснабжающим организациям, а также организациям, обеспечивающим электроснабжение в отдаленных районах Мурманской области в 2021 году с целью бесперебойного функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса выделены средства в размере 5,7 млрд рублей.

Отдельно Алексей Лыженков обратил внимание на исполнение плана «На Севере – Жить» в части реализации энергоэффективных мероприятий на условиях энергосервиса в бюджетной сфере. В 2021 году проведено обследование 33 областных учреждений, по результатам которых заключено 3 энергосервисных контракта, по 8 учреждениям подготовлена конкурсная документация, еще по 8 – разработаны проекты технических заданий для утверждения их с учетом данных о потреблении на год, в 14 учреждениях – энергосервис признан нецелесообразным. Всего по итогам работы за 2021 год заключено 16 энергосервисных контрактов.

В рамках мероприятий по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере министерством осуществляется мониторинг размещения энергодеклараций и их направления в Минэкономразвития России, контроль и согласование закупок в области энергосбережения.

Что касается мероприятий по повышению энергетической эффективности наружного освещения в муниципальных образованиях в 2021 году был заключён энергосервисный контракт на модернизацию наружного освещения Ковдора. За семилетний период действия контракта реализация энергосервиса обеспечит как минимум 60% экономии электрической энергии, т.е. не менее 4,2 млн кВт/ч в натуральном выражении, что в денежном выражении составляет более 28 млн рублей.

Продолжается работа по внедрению интеллектуальных систем учёта электроэнергии. В 2021 году новые «счётчики» появились в 300 домах региона, из них 150 – в городе Мурманске.

Кроме прочего, министерство осуществляет контроль качества содержания территорий муниципальных образований, в том числе посредствам системы мониторинга уборки территорий (СМУТ). На сегодня вся техника подрядных организаций, осуществляющих уборку УДС, заведена в систему. В СМУТе работают все муниципалитеты, а интерактивная карта системы доступна жителям региона в реальном времени на интернет-портале «Наш Север».

Немаловажным вопросом в перечне направлений деятельности министерства является контроль реализации реформы отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе. В настоящее время деятельности регионального оператора по обращению с ТКО можно дать удовлетворительную оценку.

В регионе активно ведётся работа, направленная на обновление контейнерного парка, а также внедрение элементов инфраструктуры для раздельного накопления отходов.

«Необходимо отметить, что Мурманской областью достигнуты результаты регионального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» национального проекта «Экология» по вводу в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО. Со значительным перевыполнением достигнуты показатели по обработке и утилизации. Планомерно снижается объём полигонного захоронения», - подчеркнул Алексей Лыженков.

Кроме того, АО «Завод ТО ТБО» за счёт собственных средств реализует проект комплексной модернизации, предусматривающий замену и восстановление технологического оборудования, газоочистительных установок и очистных сооружений, организацию сортировки ТКО перед сжиганием. В 2021 году завод ввёл в промышленную эксплуатацию линию сортировки отходов и получил лицензию на энергетическую утилизацию.

Несмотря на то, что на сегодняшний день промышленная инфраструктура обращения с ТКО сформирована и удовлетворяет потребности региона, прорабатываются перспективные проекты по обращению с отходами: создание мощностей по производству RDF-топлива и техногрунта, переработке резинотехнических изделий, куриного помета, смешанных пластиков и других углеродосодержащих отходов. Также прорабатывается проект по созданию специализированных площадок приёма вторсырья, размещенных в общественных местах.

В завершении доклада заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ отметил промежуточные итоги реализации программы перевода Ленинского округа на закрытую систему горячего водоснабжения, в результате которой 447 домов получат индивидуальные теплопункты и чистую горячую воду до конца 2025 года.

В 2021 году был реализован I этап программы: 29 домов переведены на закрытую систему ГВС, в них установлены 30 ИТП. Финансирование программы осуществлялось из резервного фонда правительства Мурманской области на сумму 75 млн рублей.

В первую очередь перевод был осуществлен там, где требовалась только установка ИТП без проведения мероприятий в зоне деятельности ресурсоснабжающих организаций. Следующие этапы предполагают реконструкцию и ремонт систем тепло- и водоснабжения.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, председатель общественного совета Ян Мезенцев и все присутствующие на заседании участники высоко оценили качество и полноту доклада, а также выказали надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество и конструктивный диалог.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
VitamiN
26.05.22 08:24
2024 год все ближе и ближе, ВВП все добрее и добрее.
Комментарий к новости:Первоиюньское повышение! Президент РФ поручил на 10% повысить пенсии, МРОТ и прожиточный минимум
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире22:45«Tele Travel». Информационная программа (12+)23:00«Брак по завещанию». Художественный сериал, 4 серия (16+)23:50«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)ФНПР настаивает на увеличении зарплаты молодёжи на Севере-PRO Валюту (16+)Доллар и евро просели на 1,84 рубля - каждый-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)С 8 июня в России усиливается административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика