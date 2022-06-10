Филиал ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту завершает отопительной период 2021-2022 гг. на военных объектах в Мурманской и Архангельской областях. Уже остановлено и переведено на летний режим эксплуатации около 200 котельных и центрально-тепловых пунктов.

В настоящее время продолжают работать в зимнем режиме 5 котельных находящихся в Ненецком автономном округе. Отопительный период продлится там до середины июня.

Завершающийся отопительный период на Северном флоте прошёл без существенных замечаний. Безаварийную эксплуатацию коммунальных объектов обеспечили 13 аварийно-ремонтных бригад, общей численностью более 160 человек.

В целях должного прохождения отопительного периода на теплогенерирующих объектах ещё в августе 2021 года был создан и постоянно поддерживался запас жидкого и твердого котельного топлива. Ремонтные бригады были своевременно укомплектованы запасом материалов, необходимым оборудованием и специальной техникой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в настоящее время работниками филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ по СФ проводится подготовка и обслуживание объектов к следующему отопительному периоду, проводятся гидравлические испытания и планово-предупредительные ремонты, промывка и опрессовка зданий и сетей. Эти работы продлятся в течение лета.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12424843@egNews