Отопительный период в гарнизонах Северного флота проходит без сбоев

В филиале Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по Северному флоту провели промежуточный анализ хода отопительного периода 2021–2022 гг. По состоянию на середину марта технологических нарушений и сбоев в подаче тепла потребителям в военных городках и гарнизонах Северного флота не отмечено.

В эксплуатации филиала ФГБУ «ЦЖКУ» находятся более 3100 объектов и 787 километров инженерных сетей. На всех котельных сформирован нормативный запас угля на 53 суток и мазута на 38 суток, что позволяет в полной мере обеспечить установленный температурный режим на объектах.

В связи с резким колебанием температурного режима в Мурманской области руководством филиала взята на усиленный контроль работа теплогенерирующих объектов. В первую очередь это касается подачи тепла, пара и горячего водоснабжения на социально-значимые объекты казарменно-жилищного фонда, места несения боевого дежурства и объекты инфраструктуры базирования кораблей Северного флота.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в рамках проведения текущего ремонта в 2022 году, а также оптимизации затрат на электроэнергию были реализованы мероприятия, направленные на сбережение и повышение эффективности использования электрической энергии на объектах теплового хозяйства. В 283 военных городках были заменены энергозатратные осветительные приборы на светодиодные.