Отопительный сезон в Мурманске завершён

Постановлением администрации города Мурманска от 27.05.2020 №1231 решено с 8 часов 28 мая отключить отопление в жилых домах, зданиях общественного назначения, а также в учреждениях образования и культуры, расположенных в жилых домах.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учётом технической возможности и установленными лимитами на 2020 год.