Отопительный сезон в Мурманской области начали раньше нормативных сроков

Сегодняшнее оперативное совещание глава региона Андрей Чибис начал с темы отопительного сезона. В Мурманской области подача тепла в дома стартовала почти во всех муниципальных образованиях.

«В этом году подключение начали раньше нормативных сроков, что важно, чтобы людям было комфортнее. Оно идёт поэтапно, и на это нужно несколько дней, так как запуск отопления процесс технически сложный. Могут быть отдельные сбои на старте. Поэтому прошу всех на местах быть на связи, особенно управляющие компании», – сказал Андрей Чибис.

Губернатор напомнил, что в регионе работает «горячая линия ЖКХ» по телефону 0051 или номеру 8-800-444-00-51 круглосуточно. Было заявлено, что в первую очередь для ускорения решения вопроса гражданам следует обращаться в управляющие организации.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, главам муниципалитетов было поручено держать ситуацию на контроле, оперативно реагировать и проводить разъяснительную работу с населением. Основной задачей было названо обеспечение подачи тепла в каждый дом до наступления устойчивых холодов.