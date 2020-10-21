Отопительный сезон в Мурманской области проходит в плановом режиме

По сравнению с прошлым годом число инцидентов, связанных с прохождением отопительного периода, снизилось вдвое. Об этом сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая с докладом в рамках заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Заседание прошло в режиме видеоконференции.

«С начала сентября полностью отопительный период начат, проходит без каких-то экстренных ситуаций. Инфраструктура не новая, поэтому мы в этом году не просто оперативным латанием дыр занимались. Мы заменили несколько километров тепломагистрали в Североморске и тем самым радикально снизили там аварийность. Мы существенно модернизировали котельную в Заозёрске, что позволит нам почти полмиллиарда рублей сэкономить на мазуте в течение года», - подчеркнул глава региона.

Паспорта готовности муниципальных образований, по словам губернатора, будут готовы к сроку – 15 ноября. Сформированные запасы топлива – мазута и угля – превышают плановые.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, болезненным вопросом Андрей Чибис назвал долг населения за коммунальные ресурсы. В текущем году, как отметил губернатор, удалось существенно сократить темпы его прироста по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Тем не менее общая сумма задолженности составляет более миллиарда рублей, поэтому правительство области работает над погашением данной задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.

Все силы и средства территориальной системы РСЧС и организаций жизнеобеспечения готовы к непредвиденным ситуациям. Что касается текущей уборки городов и дорог от снега и наледи, то этой зимой она будет контролироваться из Центра управления регионом в режиме реального времени.

По данным Росгидромета, температура воздуха зимой 2020/21 годов по всему Северо-Западу России ожидается в пределах или выше нормы.